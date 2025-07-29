Виховували чемпіона, а отримали втікача? Що відомо про батьків Потапа (фото)
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Батько репера — військовий у минулому, а мама — чемпіонка з плавання
Український репер та продюсер Потап, який заявив, що приїде до України, виріс у родині військового та спортсменки. Судячи з цього, він міг би стати підтримкою своєї країни у такі складні для неї часи, але замість цього він обрав мовчання про війну і втечу за кордон.
І поки артист випускає нові "хіти" під ніком Slavic Balagan і гастролює у різних країнах, "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Потапа.
Що відомо про батьків Потапа
Народився Олексій Потапенко у Києві, 8 травня 1981 року. Його батько — військовий у минулому, а з 90-х почав займатися бізнесом. За даними Вікіпедії, бізнес Андрія Потапенка супроводжувався численними скандалами. Однак якими саме, — невідомо.
Батьки репера не ведуть публічний спосіб життя. Тому сам репер не часто показує їх у соцмережах. Однак ще до початку повномасштабного вторгнення батько продюсера з’явився на "Вечорі прем’єр з Катею Осадчею" і навіть дав інтерв’ю ведучій. Звісно ж, розмовляли вони про Потапа. Батько репера розповів, як він пишається сином.
Відомо, що Андрій Потапенко — творча людина. Він написав кілька пісень і завжди підтримує невістку Настю Каменських.
Мама репера, Людмила Потапенко, була професійною спортсменкою у молодості. Вона навіть отримала звання чемпіонки світу з підводного плавання в естафеті. Після завершення кар’єри вона стала дитячою тренеркою з плавання.
Сам Потап якось згадував, що саме завдяки мамі він став займатися плаванням і водним поло. До слова, у результаті він здобув звання майстра спорту. Зараз жінці 68 років, а батькові репера — 69.
Виховання Олексія було досить суворим. Артист змалечку знає, що таке дисципліна — він вчився без "трійок" і відвідував багато гуртків.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колишню дружину Потапа Ірину Горову. Розлучення пішло їй на користь.