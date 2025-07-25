Три шлюби і 2 дітей: що відомо про особисте життя покійного Галка Гогана і як виглядають його колишні

У легендарного реслера залишилися дорослі дочка та син

У четвер, 24 липня, стало відомо про смерть 71-річного американського реслера та актора Галка Гогана. За життя він підтримував республіканців і був батьків двох дітей.

Знаменитість був одружений тричі і мав дочку та сина. "Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя голлівудського актора Галка Гогана та як виглядають його спадкоємці.

Перший шлюб і діти

Гоган одружився з Ліндою Кларідж в 1983 році. У шлюбі у них народилося двоє дітей: дочка Брук (травень 1988 року) та син Нік (липень 1990 року). Згодом стосунки дали тріщину, і в липні 2009 року подружжя офіційно розлучилося. Після цього Лінда відверто говорила про свій невдалий шлюб, а колишнього чоловіка називала "сексоголіком" та "брехуном".

У своїй автобіографії 2009 року Гоган визнав, що Лінда неодноразово підозрювала його в зрадах щоразу, коли він заводив дружбу з іншими жінками. Сам реслер заперечував, що зраджував матері своїх дітей.

Фото: Getty Images

Діти Галка Гогана — Брук та Нік. Фото: Getty Images

Другий шлюб і знову розлучення

Після розлучення з Ліндою Гоган одружився з Дженніфер Макденієл у грудні 2010 року. Їхнє весілля відбулося за будинком реслера у Клірвотері, штат Флорида. Вони прожили у шлюбі майже 11 років, перш ніж він подав на розлучення у жовтні 2021 року.

Фото: Getty Images

Останнє кохання

У лютому 2022 року Гоган закрутив роман із інструктором з йоги та матір'ю трьох дітей Скай Дейлі. У вересні того ж року закохані одружилися на скромній церемонії у Флориді.

Зазначимо, що Галк Гоган любив жінок, як і його фаворит Дональд Трамп. Президент США на тлі чуток про розлучення з Меланією оточив себе її двійниками.