Три шлюби і 2 дітей: що відомо про особисте життя покійного Галка Гогана і як виглядають його колишні
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У легендарного реслера залишилися дорослі дочка та син
У четвер, 24 липня, стало відомо про смерть 71-річного американського реслера та актора Галка Гогана. За життя він підтримував республіканців і був батьків двох дітей.
Знаменитість був одружений тричі і мав дочку та сина. "Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя голлівудського актора Галка Гогана та як виглядають його спадкоємці.
Перший шлюб і діти
Гоган одружився з Ліндою Кларідж в 1983 році. У шлюбі у них народилося двоє дітей: дочка Брук (травень 1988 року) та син Нік (липень 1990 року). Згодом стосунки дали тріщину, і в липні 2009 року подружжя офіційно розлучилося. Після цього Лінда відверто говорила про свій невдалий шлюб, а колишнього чоловіка називала "сексоголіком" та "брехуном".
У своїй автобіографії 2009 року Гоган визнав, що Лінда неодноразово підозрювала його в зрадах щоразу, коли він заводив дружбу з іншими жінками. Сам реслер заперечував, що зраджував матері своїх дітей.
Другий шлюб і знову розлучення
Після розлучення з Ліндою Гоган одружився з Дженніфер Макденієл у грудні 2010 року. Їхнє весілля відбулося за будинком реслера у Клірвотері, штат Флорида. Вони прожили у шлюбі майже 11 років, перш ніж він подав на розлучення у жовтні 2021 року.
Останнє кохання
У лютому 2022 року Гоган закрутив роман із інструктором з йоги та матір'ю трьох дітей Скай Дейлі. У вересні того ж року закохані одружилися на скромній церемонії у Флориді.
Зазначимо, що Галк Гоган любив жінок, як і його фаворит Дональд Трамп. Президент США на тлі чуток про розлучення з Меланією оточив себе її двійниками.