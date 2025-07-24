Овдовіла слідом за сестрою: від чого помер чоловік Ауріки Ротару і як зараз виглядає його могила (фото, відео)

Ауріка, як і її сестра Софія, більше не виходила заміж

Українська співачка Ауріка Ротару у 2005 році втратила свого чоловіка – банківського бізнесмена Володимира Пігача. Артистка повторила долю своєї старшої сестри Софії, яка овдовіла за три роки до трагедії родички.

Раніше ми писали, як виглядає могила музиканта Анатолія Євдокименка, а тепер розповімо, де похований чоловік 66-річної Ауріки Ротару та як виглядає пам’ятник Володимиру Пігачу.

Закохався з першого погляду

Ауріка Ротару з чоловіком Володимиром Пігачем

Особисте щастя артистка здобула з другого разу. Вона познайомилася із майбутнім чоловіком на концерті фольклорного ансамблю "Черемош" у Чернівцях. За словами Ротару, Володимир закохався у неї з першого погляду. Наступного року, 1987-го, пара зіграла весілля і лише через два місяці у них народилася дочка Анастасія.

Несподівана смерть

Ауріка розповіла в інтерв’ю у 2021 році, що її чоловік дотримувався здорового способу життя, займався спортом та ніколи не скаржився на самопочуття. Тому його раптова смерть стала несподіванкою для всіх.

За словами співачки, це був звичайний сімейний вечір: вони з чоловіком разом дивилися телевізор. Потім, як завжди перед сном, він пішов у ванну. Співачка лягла на диван і трохи задрімала. Відчувши погане, вона постукала у двері ванної кімнати — але чоловік не відповів. "Поки зламали двері, поки викликали "швидку", вона приїхала, але вже був обширний інсульт. На жаль, нічого не змогли зробити…" – розповіла співачка.

Як виглядає могила Володимира Пігача: фото

Чоловік похований на київському Байковому цвинтарі — зовсім поряд із могилою актриси Маргарити Кринициної. Свіжими кадрами поховання поділився український блогер Владислав Тимошенко на своєму YouTube-каналі "Вінтажний блогер". Доповнимо, що сама Ауріка Ротару більше не виходила заміж.

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