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Овдовела вслед за сестрой: от чего умер муж Аурики Ротару и как сейчас выглядит его могила (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Владимир Пигач влюбился в певицу с первого взгляда Новость обновлена 24 июля 2025, 18:21
Владимир Пигач влюбился в певицу с первого взгляда. Фото Коллаж "Телеграфа"

Аурика, как и ее сестра София, больше не выходила замуж

Украинская певица Аурика Ротару в 2005 году потеряла своего мужа — банковского бизнесмена Владимира Пигача. Артистка повторила судьбу своей старшей сестры Софии, которая овдовела за три года до трагедии родственницы.

Ранее мы писали, как выглядит могила музыканта Анатолия Евдокименко, а теперь расскажем, где похоронен муж 66-летней Аурики Ротару и как выглядит памятник Владимиру Пигачу.

Влюбился с первого взгляда

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Аурика Ротару с мужем Владимиром Пигачем

Личное счастье артистка обрела со второго раза. Она познакомилась с будущим мужем на концерте фольклорного ансамбля "Черемош" в Черновцах. По словам Ротару, Владимир влюбился в нее с первого взгляда. На следующий год, в 1987-м, пара сыграла свадьбу и всего через два месяца у них родилась дочь Анастасия.

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Фото: odnaminyta.com

Неожиданная смерть

Аурика рассказала в интервью в 2021 году, что ее муж придерживался здорового образа жизни, занимался спортом и никогда не жаловался на самочувствие. Поэтому его внезапная смерть стала полной неожиданностью для всех.

По словам певицы, что это был обычный семейный вечер: они с мужем вместе смотрели телевизор. Затем, как обычно перед сном, он ушел в ванную. Певица прилегла на диван и немного задремала. Почувствовав нехорошее, она постучала в дверь ванной — но муж не ответил. "Пока взломали дверь, пока вызвали "скорую", она приехала, но уже был обширный инсульт. К сожалению, ничего не смогли сделать…" – рассказала певица.

Как выглядит могила Владимира Пигача: фото

Мужчина похоронен на киевском Байковом кладбище, совсем рядом с могилой актрисы Маргариты Криницыной. Свежими кадрами захоронения поделился украинский блогер Владислав Тимошенко на своем YouTube-канале "Винтажный блогер". Дополним, что сама Аурика Ротару больше не выходила замуж.

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На днях была годовщина со дня смерти мужа Ады Роговцевой. Мы рассказывали, как выглядит могила актера Константина Степаненко.

Теги:
#Инсульт #София Ротару #Могила #Владимир Пигач #Аурика Ротару