Овдовела вслед за сестрой: от чего умер муж Аурики Ротару и как сейчас выглядит его могила (фото, видео)
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Аурика, как и ее сестра София, больше не выходила замуж
Украинская певица Аурика Ротару в 2005 году потеряла своего мужа — банковского бизнесмена Владимира Пигача. Артистка повторила судьбу своей старшей сестры Софии, которая овдовела за три года до трагедии родственницы.
Ранее мы писали, как выглядит могила музыканта Анатолия Евдокименко, а теперь расскажем, где похоронен муж 66-летней Аурики Ротару и как выглядит памятник Владимиру Пигачу.
Влюбился с первого взгляда
Личное счастье артистка обрела со второго раза. Она познакомилась с будущим мужем на концерте фольклорного ансамбля "Черемош" в Черновцах. По словам Ротару, Владимир влюбился в нее с первого взгляда. На следующий год, в 1987-м, пара сыграла свадьбу и всего через два месяца у них родилась дочь Анастасия.
Неожиданная смерть
Аурика рассказала в интервью в 2021 году, что ее муж придерживался здорового образа жизни, занимался спортом и никогда не жаловался на самочувствие. Поэтому его внезапная смерть стала полной неожиданностью для всех.
По словам певицы, что это был обычный семейный вечер: они с мужем вместе смотрели телевизор. Затем, как обычно перед сном, он ушел в ванную. Певица прилегла на диван и немного задремала. Почувствовав нехорошее, она постучала в дверь ванной — но муж не ответил. "Пока взломали дверь, пока вызвали "скорую", она приехала, но уже был обширный инсульт. К сожалению, ничего не смогли сделать…" – рассказала певица.
Как выглядит могила Владимира Пигача: фото
Мужчина похоронен на киевском Байковом кладбище, совсем рядом с могилой актрисы Маргариты Криницыной. Свежими кадрами захоронения поделился украинский блогер Владислав Тимошенко на своем YouTube-канале "Винтажный блогер". Дополним, что сама Аурика Ротару больше не выходила замуж.
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