Имел неизлечимую болезнь, страдал тяжелой депрессией и повесился: как выглядит могила легендарного Робина Уильямса

Звезде фильмов "Миссис Даутфайр" и "Джуманджи" могло бы быть 74

Американский актер Робин Уильямс оставил после себя богатое кинонаследие, в частности ставшие культовыми голливудские фильмы "Миссис Даутфайр", "Джуманджи", "Общество мертвых поэтов", "Двухсотлетний человек", а также его имя навсегда вписано в историю стендап-комедии. В понедельник, 21 июля, звезде могло бы исполнится 74 года, однако смерть его настигла намного раньше.

За блистательными ролями и заразительной улыбкой знаменитости в последние годы жизни скрывались боль, тревога и борьба с тяжелым заболеванием. Все это стало причиной его ухода из жизни.

От комика до оскароносного актера

Уильям родился в 1951 году в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье топ‑менеджера Ford и бывшей модели. Вырос в Сан-Франциско, учился политологии в Claremont McKenna College, а позже начал заниматься импровизацией.

Фото: Getty Images

Свою карьеру в кино начал как комик. Робин выступал с импровизациями в клубах, а свою первую популярность получил благодаря роли инопланетянина Морка в сериале "Mork & Mindy" в 1978 году.

Сериал "Mork & Mindy" выходил 4 сезона с 1978 по 1982 год

В кино Уильямс проявил себя как универсальный актер: от комедийной "Миссис Даутфайр" до драматического "Общества мертвых поэтов". Среди его знаковых работ — "Джуманджи", "Капитан Крюк", "Пробуждение", а также "Умница Уилл Хантинг", за которую он получил премию "Оскар" в 1998 году. За время своей актерской карьеры актер снялся примерно в 100 фильмах. Он также был сценаристом и продюсером.

"Миссис Даутфайр", 1993 год

"Умница Уилл Хантинг", 1997 год

Был женат трижды

Уильямс был в браке три раза и имел троих детей. Несмотря на успех и любовь миллионов поклонников, Робин страдал от депрессии и тревожных расстройств. Его близкие вспоминали, что даже в кругу друзей он часто оставался внутренне одинок и отстранен.

Актер с третьей женой Сьюзан Шнайдер в 2012 году. Фото: Getty Images

Болезнь, о которой не знал весь мир

В мае 2014 года Уильямсу поставили диагноз: болезнь Паркинсона. Однако позже, уже после смерти, патологоанатомы выяснили, что он страдал от деменции с тельцами Леви — одного из самых тяжелых нейродегенеративных заболеваний. Оно сопровождается галлюцинациями, нарушением когнитивных функций, сильной тревожностью и депрессией.

Эта болезнь быстро прогрессировала и разрушала личность актера. Супруга Робина Сьюзан Шнайдер позже призналась, что он сам не понимал, что с ним происходит.

Робин Уильямс за год до смерти (2013). Фото: Getty Images

Последние дни и смерть легенды

11 августа 2014 года мир потрясла новость: Робин Уильямс ушел из жизни. Его тело было найдено в собственном доме по улице 95 St. Thomas Way в Тибьюроне, Калифорния. Официальная причина — самоубийство через удушение. 12 августа полиция официально объявила, что актер повесился на ремне, сидя на стуле. Перед этим мужчина нанес себе порезы на руках. Рядом лежал перочинный нож.

Дом актера в Тибуроне был продан в 2020 году. Фото: compass.com

Смерть звезды вызвала огромный резонанс. О его жизни, борьбе и болезни позже сняли документальный фильм Robin's Wish, в котором подробно рассказано о деменции Леви и последнем этапе жизни Уильямса.

Есть ли могила Робина Уильямса

Знаменитость кремировали сразу на второй день после смерти, а похоронная церемония прошла в узком семейном кругу. Прах Уильямса был развеян над заливом Сан-Франциско. Традиционной могилы у него нет, но в разных городах США поклонники установили памятные знаки, таблички и даже "мемориальные скамейки". Например, в Бостоне есть лавочка из сцены в фильме "Умница Уилл Хантинг", куда приносят цветы и записки.

Мемориальная скамейка в Бостоне. Фото: Getty Images Мемориальная скамейка в Бостоне. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила звезды "Зачарованных" Шеннен Доэрти. Она спланировала свои похороны и развелась за день до смерти.