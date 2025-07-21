Имел неизлечимую болезнь, страдал тяжелой депрессией и повесился: как выглядит могила легендарного Робина Уильямса
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Звезде фильмов "Миссис Даутфайр" и "Джуманджи" могло бы быть 74
Американский актер Робин Уильямс оставил после себя богатое кинонаследие, в частности ставшие культовыми голливудские фильмы "Миссис Даутфайр", "Джуманджи", "Общество мертвых поэтов", "Двухсотлетний человек", а также его имя навсегда вписано в историю стендап-комедии. В понедельник, 21 июля, звезде могло бы исполнится 74 года, однако смерть его настигла намного раньше.
За блистательными ролями и заразительной улыбкой знаменитости в последние годы жизни скрывались боль, тревога и борьба с тяжелым заболеванием. Все это стало причиной его ухода из жизни.
От комика до оскароносного актера
Уильям родился в 1951 году в Чикаго (штат Иллинойс, США) в семье топ‑менеджера Ford и бывшей модели. Вырос в Сан-Франциско, учился политологии в Claremont McKenna College, а позже начал заниматься импровизацией.
Свою карьеру в кино начал как комик. Робин выступал с импровизациями в клубах, а свою первую популярность получил благодаря роли инопланетянина Морка в сериале "Mork & Mindy" в 1978 году.
В кино Уильямс проявил себя как универсальный актер: от комедийной "Миссис Даутфайр" до драматического "Общества мертвых поэтов". Среди его знаковых работ — "Джуманджи", "Капитан Крюк", "Пробуждение", а также "Умница Уилл Хантинг", за которую он получил премию "Оскар" в 1998 году. За время своей актерской карьеры актер снялся примерно в 100 фильмах. Он также был сценаристом и продюсером.
Был женат трижды
Уильямс был в браке три раза и имел троих детей. Несмотря на успех и любовь миллионов поклонников, Робин страдал от депрессии и тревожных расстройств. Его близкие вспоминали, что даже в кругу друзей он часто оставался внутренне одинок и отстранен.
Болезнь, о которой не знал весь мир
В мае 2014 года Уильямсу поставили диагноз: болезнь Паркинсона. Однако позже, уже после смерти, патологоанатомы выяснили, что он страдал от деменции с тельцами Леви — одного из самых тяжелых нейродегенеративных заболеваний. Оно сопровождается галлюцинациями, нарушением когнитивных функций, сильной тревожностью и депрессией.
Эта болезнь быстро прогрессировала и разрушала личность актера. Супруга Робина Сьюзан Шнайдер позже призналась, что он сам не понимал, что с ним происходит.
Последние дни и смерть легенды
11 августа 2014 года мир потрясла новость: Робин Уильямс ушел из жизни. Его тело было найдено в собственном доме по улице 95 St. Thomas Way в Тибьюроне, Калифорния. Официальная причина — самоубийство через удушение. 12 августа полиция официально объявила, что актер повесился на ремне, сидя на стуле. Перед этим мужчина нанес себе порезы на руках. Рядом лежал перочинный нож.
Смерть звезды вызвала огромный резонанс. О его жизни, борьбе и болезни позже сняли документальный фильм Robin's Wish, в котором подробно рассказано о деменции Леви и последнем этапе жизни Уильямса.
Есть ли могила Робина Уильямса
Знаменитость кремировали сразу на второй день после смерти, а похоронная церемония прошла в узком семейном кругу. Прах Уильямса был развеян над заливом Сан-Франциско. Традиционной могилы у него нет, но в разных городах США поклонники установили памятные знаки, таблички и даже "мемориальные скамейки". Например, в Бостоне есть лавочка из сцены в фильме "Умница Уилл Хантинг", куда приносят цветы и записки.
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