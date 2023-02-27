Комедии "Миссис Даутфайр" уже 30 лет: как сейчас выглядит Салли Филд и другие герои фильма (фото)

Дети-актеры из семейки Хиллардов давно выросли, а старшая дочь и вовсе ушла с кино

"Миссис Даутфайр" — одна из популярных семейных комедий в 90-х, как и фильм "Бетховен". С момента выхода фильма прошло уже 30 лет. Картина была снята по одноименному роману Энн Файна режиссёром Крисом Коламбусом (он же трудился над "Одним дома" и "Гарри Поттером"). Фильм вышел на экраны в 1993 году и принес баснословный успех Робину Уильямсу и Салли Филд.

"Миссис Даутфайр" не только сорвал кассу в прокате, а и отличился престижными наградами ("Оскар" за лучший грим и причёски, две премии "Золотой глобус"). "Телеграф" рассказывает, какими увидели зрители героев в фильме "Миссис Даутфайр" 30 лет назад и как они выглядят сейчас.

Главный герой – актер озвучивания Дэниэл Хиллард, который наряжается пожилой домработницей и нанимается на работу к бывшей жене. Блестяще справился с ролью известный актер Робин Уильямс. В его фильмографии немало успешных работ, в том числе "Общество мёртвых поэтов" и "Джуманджи". К сожалению, актера не стало в 2011 году. Уильямсу было 63 года, когда полиция обнаружила его мертвым. Мужчина покончил с собой, как позже заявила его супруга, у актера была тяжелая болезнь — Деменция с тельцами Леви (форма старческого слабоумия).

Светлая память талантливому актеру

Салли Филд играла в комедии жену главного персонажа по имени Миранда Хиллард. На счету 76-летней актрисы десятки ролей и кинонаград. Ее можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как "Форрест Гамп", "Скорая помощь", "Новый Человек-паук".

Салли Филд отлично выглядит в свои годы

Мэттью Лоуренс – исполнитель роли Кристофера Хилларда, сына. Зрители могут знать 43-летнего актера по фильмам "Обманщики", "Цыпочка". Правда, в последние годы его фильмография не пополнялась более-менее известными картинами.

"Крис" теперь настоящий красавчик

Старшую дочь Хиллардов Лидию играла Лиза Джейкаб. Ныне ей 44 года. С кино покончила более 20 лет назад, став писательницей и мастером йоги в родной Канаде.

С актерской карьерой не сложилось

Образ младшей дочери Натали воплотила Мара Уилсон, которая в прошлом году отпраздновала 35-летие. Является звездой фильма "Матильда". Периодически появляется в кино, чаще играет в эпизодах.

Почти не изменилась

А вот ухажеру Миранды, Стюарту Данмайру, точнее актёру Пирсу Броснану в этом году исполнится 70 лет. "Джеймс Бонд" чудесно справился со своей ролью в комедии, как и в других проектах с его участием.

Даже в свои 69 лет выглядит шикарно

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились главные герои фильма "Грязные танцы". Любимца Патрика Суэйзи уже нет с нами, а "Бэби" поразительно изменила свою внешность с помощью пластических хирургов.