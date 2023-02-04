Некоторых не узнать: как изменились главные герои фильма "Красотка" спустя 30 лет (фото)

Фильм "Красотка" вышел на экран 33 года назад

Даже спустя десятилетия некоторые фильмы находят новых зрителей. Кто-то может пересматривать каждый раз со слезами картину-катастрофу "Титаник", а кому-то по душе подпевать Pretty Woman в ходе перипетий Эдварда и Вивиан в фильме "Красотка". Хотя этой истории уже более 30 лет!

Комедийная мелодрама "Красотка" под режиссурой Гарри Маршалла вышла на экраны в 1990 году, став одним из самых кассовых проектов того периода. Джулия Робертс и Ричард Гир полюбились миллионам зрителей по всему миру, благодаря любовной истории их персонажей. "Телеграф" рассказывает, как выглядели главные герои в фильме "Красотка" и как изменились актеры к этому моменту.

Роль влиятельного бизнесмена с уймой денег Эдварда Льюиса играл Ричард Гир. За его спиной уже был неплохой опыт в фильмах, хотя многим зрителям он знаком именно по "Красотке". Участвовал в фильмах "Офицер и джентльмен", "Чикаго", "Хатико: Самый верный друг". Несколько раз был женат, а с 2018 году состоит в браке с писательницей Алехандрой Сильвой, которая младше возлюбленного на 30 лет. Сейчас актеру 73 года. Три года назад он стал отцом в третий раз (и в такой же раз родился мальчик).

Шевелюра актера теперь полностью седая

Амплуа эскортницы Вивиан Уорд, которой очень нужны деньги, воплотила очаровательная Джулия Робертс. На тот момент актрисе был 21 год и эта роль стала поворотной в ее карьере, дав мощный толчок к вершинам Голливуда. Многим знакомы такие фильмы с Робертс, как "Эрин Брокович", "В постели с врагом", "Сбежавшая невеста", "Ешь, молись, люби". Сейчас одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире 55 лет. Более 20 лет в браке с кинооператором Дэниелом Модером, у них трое детей.

Стареет красиво

Актер Гектор Элизондо, которому ныне 86 лет, сыграл менеджера отеля Барни Томпсона, который тепло отнесся к Вивиан. Кому-то он может быть знаком по картинам "Дневники принцессы" и "Старый новый год".

Улыбка осталась прежней

Лора Сан Джакомо играла подругу главной героини, опытную "ночную бабочку" по имени Кит Де Люк. Сейчас ей 60 лет. И хотя с ролью в "Красотке" она справилась отлично, другие работы в фильмах и сериалах не принесли актрисе широкую популярность.

Актриса очень изменилась

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились шестеро друзей из культового одноименного сериала. "Друзья" навсегда вошли в историю киноиндустрии 90-00 годов.