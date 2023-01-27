Давно за 50: как изменились героини культового сериала "Секс в большом городе" (фото)

За жизнью Кэрри, Саманты, Шарлотты и Миранды наблюдали зрительницы по всему миру

Комедийно-драматический сериал "Секс в большом городе" (Sex and the City) стал едва ли не революционным в 90-00-х и был популярен наравне с молодежным "Беверли-Хиллз". В центре сюжета оказались четверо подруг, которым слегка за 30. Сыгравшие их Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон вознеслись на олимп успеха.

В эфире вышло шесть сезонов с 1998 по 2004 год, также были сняты полнометражные фильмы и продолжение "И просто так". Многие зрительницы полюбили четверку подруг, словно собственных друзей, подражали им и восхищались Кэрри, Самантой, Шарлоттой и Мирандой. Телеграф" рассказывает, как выглядели героини "Секса в большом городе" в сериале и как изменились актрисы за эти годы.

Роль Кэрри Брэдшоу, авторки колонки о сексе в одном из изданий Нью-Йорка, чудесно воплотила актриса Сара Джессика Паркер. Сейчас ей 57 лет. После успеха сериала она продолжала сниматься. К примеру, ее можно увидеть в таких фильмах, как "Привет семье!" или "Старый Новый год". Больше 25 лет замужем за актером Мэттью Бродериком, с которым они воспитывают троих детей.

Внешность актрисы не раз поддавалась критике

PR-менеджерку Саманту Джонс играла в "Сексе в большом городе" Ким Кэттролл, самая старшая из актрис, которой ныне 66 лет. Тоже имела плотный график съемок после успеха сериала, участвовала в телепроектах и выпускала книги. Трижды была замужем, детей нет. Несколько лет в отношениях с сотрудником ВВС Расселом Томасом, который моложе ее на 20 лет. В продолжении культового проекта сниматься отказалась, по данным журналистов, так как посчитала гонорар слишком низким.

Эта женщина точно знает себе цену

С ролью адвокатка Миранды Хоббс замечательно справилась Синтия Никсон, которой уже 56 лет. Помимо "Секса в большом городе" в ее актерском арсенале ряд успешных работ, в том числе участие в сериале "Закон и порядок: Специальный корпус" и фильме "Теплые источники". Пробовала свои силы в политической сфере. Актриса состояла 15 лет в гражданском браке с мужчиной (у них есть сын, объявивший себя трансгендером, и дочь), но в 2004 году влюбилась в активистку Кристин Маринони. Спустя 8 лет они сыграли свадьбу и вместе по сей день, у них есть сын.

Актриса не изменяет своей стрижке, хотя и сменила цвет волос

Многим полюбилась арт-дилерка Шарлотта Йорк, как и актриса, исполнившая эту роль. Ныне Кристин Дэвис 57 лет. Работы в других проектах не были настолько же яркими, как эта роль. Имела проблемы с алкоголем. Замужем не была, но есть приемные сын и дочь, что символично, учитывая такие же события в жизни ее сериальной героини.

"Шарлотта" заметно постарела, но так же очаровательна

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба героини из популярного сериала "Зена — королева воинов". К моменту съемок ей было 27 лет, а сейчас звезде уже давно за 50.