Давно за 50: як змінилися героїні культового серіалу "Секс у великому місті" (фото)

За життям Керрі, Саманти, Шарлотти та Міранди спостерігали глядачки по всьому світу

Комедійно-драматичний серіал "Секс у великому місті" (Sex and the City) став ледве не революційним у 90-00-х і був популярний нарівні з молодіжним "Беверлі-Хіллз". У центрі сюжету опинилися четверо подруг, яким трохи за 30. Сара Джесіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон, які зіграли їх, піднеслися на олімп успіху.

В ефір вийшло шість сезонів з 1998 по 2004 рік, також було знято повнометражні фільми та продовження "І просто так". Багато глядачок полюбили четвірку подруг, немов своїх друзів, наслідували їх і захоплювалися Керрі, Самантою, Шарлоттою та Мірандою. Телеграф" розповідає, як виглядали героїні "Сексу у великому місті" у серіалі та як змінилися акторки за ці роки.

Роль Керрі Бредшоу, авторки колонки про секс в одному з видань Нью-Йорка, чудово втілила актриса Сара Джессіка Паркер. Нині їй 57 років. Після успіху серіалу вона продовжувала зніматись. Наприклад, її можна побачити у таких фільмах, як "Привіт сім’ї!" або "Старий Новий рік". Більше 25 років одружена з актором Меттью Бродеріком, з яким вони виховують трьох дітей.

Зовнішність актриси неодноразово піддавалася критиці.

PR-менеджерку Саманту Джонс грала в "Сексі у великому місті" Кім Кеттролл, найстарша з акторок, якій нині 66 років. Також мала щільний графік зйомок після успіху серіалу, брала участь у телепроектах та випускала книжки. Тричі була одружена, дітей немає. Кілька років у відносинах із співробітником ВВС Расселом Томасом, який молодший за неї на 20 років. У продовженні культового проекту зніматися відмовилася, за даними журналістів, бо вважала гонорар надто низьким.

Ця жінка точно знає собі ціну

З роллю адвокатки Міранди Хоббс чудово впоралася Синтія Ніксон, якій уже 56 років. Крім "Сексу у великому місті", в її акторському арсеналі низка успішних робіт, у тому числі участь у серіалі "Закон і порядок: Спеціальний корпус" та фільмі "Теплі джерела". Пробувала свої сили у політичній сфері. Актриса була 15 років у цивільному шлюбі з чоловіком (у них є син, який оголосив себе трансгендером, і донька), але в 2004 році закохалася в активістку Крістін Маріноні. Через 8 років вони зіграли весілля і разом донині, мають сина.

Акторка не зраджує своїй стрижці, хоча й змінила колір волосся

Багатьом сподобалася арт-дилерка Шарлотта Йорк, як і актриса, яка виконала цю роль. Нині Крістін Девіс 57 років. Роботи в інших проектах не були такими ж яскравими, як ця роль. Мала проблеми із алкоголем. Заміжня не була, але є прийомні син і дочка, що символічно, враховуючи такі ж події в житті її серіальної героїні.

"Шарлотта" помітно постаріла, але так само чарівна

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля героїні із популярного серіалу "Зена — королева воїнів". На момент зйомок їй було 27 років, а зараз зірці вже давно за 50.