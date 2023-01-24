Ксена уже не та: як змінилася за багато років зірка популярного серіалу (фото)

На момент зйомок їй було 27, а зараз зірці вже давно навіть не 50

Фентезійний телесеріал "Ксена: принцеса-воїн" був надзвичайно популярним у 90-х — на початку 2000-х, як і "Друзі" та "Беверлі-Гіллс, 90210". Вперше на телеекранах картина з’явилася наприкінці 1995-го (в Україні — у 1998 році), а остання серія вийшла у 2001 році.

За пригодами Ксени стежили мільйони глядачів, а сам серіал зробив революцію на телебаченні. Проєкт став мегауспішним і вийшов в ефір у більш як сотні країн по всьому світу. Головна героїня, яку зіграла Люсі Лоулесс, стала неймовірно популярною, проте з роками її слава помітно згасла. "Телеграф" розповість, що сталося з зіркою і як вона виглядає зараз.

У березні Люсі Лоулесс виповниться 55 років. Вона народилася у багатодітній родині і була п'ятою дитиною в сім'ї. До 8 років дівчинка була справжнім шибеником, ні в чому не поступаючись своїм старшим братам. Початкову освіту здобула у школі при монастирі, де й проявився її інтерес до акторської гри. Закінчивши середню школу в 17 років, вступила в Оклендський Університет, але провчилася там всього рік, захопившись ідеєю подорожувати Європою. Навчання вона покинула разом зі своїм нареченим Гартом Лоулесом — пара дійсно відправилась у мандри. Щоб прогодувати себе, вони перебивалися дрібними заробітками.

Повернувшись, Люсі і Гарт влаштувалися працювати на золоту копальню поблизу Калгурлі в Австралії. У 1988 році вони одружилися і повернулися в Нову Зеландію, де у них народилася донька Дейзі.

У 1989 році Люсі виграла конкурс краси і стала "Місіс Нова Зеландія 1989". Тоді ж майбутня Ксена почала зніматися в різних рекламних роликах і незабаром отримала роль у комедійному шоу Funny Business, а згодом стала ведучою передачі Travel Magazine на телебаченні.

Роль Ксени

Для молодої новозеландської акторки ця роль стала квитком у щасливе майбутнє. Все почалося з її появи у серіалі про пригоди Геркулеса — Лоулесс з'явилася на знімальному майданчику через хворобу уже затвердженої акторки Ванесси Енджел, коли продюсери мали лише два дні на пошук іншої кандидатки. Утім, Ксена в трьох епізодах серіалу "Геркулес: Легендарні подорожі" настільки припала до душі аудиторії, що незабаром з'явився спін-оф про пригоди Ксени, зйомки якого тривали з 1995 по 2001 рік.

Серіал "Ксена: принцеса-воїн" завоював шалену популярність по всій Америці, а потім і у світі. Головна роль принесла Люсі Лоулес світову популярність. Мільйони чоловіків захоплювалися спритністю та неймовірною фігурою героїні, яку підкреслювали надзвичайно короткі костюми, а юні дівчата мріяли бути такими ж хоробрими і сильними. І, звісно ж, красивими, як принцеса-воїн.

Протягом шести років Люсі віддавала роботі у серіалі всі сили, емоції та свій час. У 2001 році серіал "Ксена: принцеса-воїн" покинув ефір, займаючи одне з перших місць у рейтинговій таблиці. Цікаво, що закрили проєкт через падіння рейтингів впродовж тривалого часу.

Ще під час зйомок (у 1996-му) Люсі розлучилася з чоловіком, залишивши у себе доньку Дейзі. Того ж року вона отримала серйозну травму: у жовтні зірку запросили до США на популярне телешоу Tonight with Jay Leno. За сценарієм, вона повинна була в'їхати в студію на коні, проте він посковзнувся і впав разом з актрисою й Люсі отримала важку травму стегна. Найцікавіше, що за всі 6 років зйомок серіалу "Ксена: принцеса-воїн" акторка ні разу не травмувалася, хоча й виконувала більшість трюків сама. Лікування зайняло близько року.

У березні 1998-го Люсі вдруге вийшла заміж: цього разу — за продюсера серіалу Роберта Таперта. Наприкінці наступного року у них народився син.

Нині Ксена вилядає так

Після знаменитого телесеріалу в кар’єрі акторки були й інші фільми. Лоулесс засвітилася у двох епізодах "Цілком таємно", у серіалі "Спартак" (Лукреція), фантастичному фільмі "Зоряний крейсер Галактика", картині "Еш проти зловісних мерців", "Бугімен" та "Євротур" (мадам Вандерсекккс). Зараз вона пробує свої сили у вокалі.

Раніше ми розповідали, як змінилися головна героїня серіалу "Баффі — переможниця вампірів". Сарі Мішель Геллар зараз 45 років, вона заміжня і виховує двох дітей. Свого часу пробувала повернутися на великі екрани, однак з цим не дуже склалося.