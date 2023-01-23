З сивиною та зморшками: як змінилися герої культового серіалу "Друзі" (фото)

Акторам вдалося потоваришувати і в реальному житті, Еністон, наприклад, стала кумою Кокс

Американський ситком "Друзі" підкорив мільйони глядачів у всьому світі, завоювавши любов не одного покоління. Це був один із найпопулярніших серіалів у 90-х, як і культовий "Беверлі-Хіллз". Приголомшливий успіх проєкту приніс славу акторам, які втілили на екрані шістьох друзів — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Меттью Перрі, Метту Леблану, Девіду Швіммеру, Лізі Кудроу. Сам проєкт отримав низку нагород, у тому числі "Еммі" та "Золотий глобус".

Перша серія "Друзів" вийшла в 1994 році, а остання – 2004-му. За 10 сезонів герої виросли, знайшли своє покликання та збудували сім’ї. Своє життя склалося і в кожного з акторів. "Телеграф" розповідає, як виглядали головні персонажі "Друзів" у серіалі та як змінилися за ці роки їхні виконавці.

Мабуть, найвідоміша з "друзів" — Дженніфер Еністон. У серіалі вона грала Рейчел Грін, яка вирвалася в самостійне життя і пройшла шлях від офіціантки до престижної посади у сфері моди. Нині їй 53 роки, вона одна з найоплачуваніших акторок Голлівуду. У фільмографії Еністон маса популярних робіт, у тому числі "Прикинься моєю дружиною", "Ми — Міллери", "Ранкове шоу". Була у стосунках із знаменитим актором Бредом Піттом. Акторка не може мати дітей. В одному з інтерв’ю казала, що їй варто було б заморозити яйцеклітини в юності, але ніхто не дав такої поради.

Вік помітний, але актриса така ж чарівна

Роль чистюлі-кухаря Моніки Геллер виконала Кортні Кокс, якій зараз 58 років. Після "Друзів" актриса подалася до продюсерів ("Місто хижачок" – її проєкт), але також мелькала в деяких фільмах і серіалах, наприклад, "Крик". Є дочка, до речі, хрестила її та сама "подруга Рейчел".

Вік зовсім не зіпсував Моніку-Кортні

Неординарну співачку-масажистку Фібі Буффе чудово показала у серіалі Ліза Кудроу. На рахунку 59-річної актриси продюсерська робота над телешоу, ролі у низці фільмів, серед яких "Відбій" та "Аналізуй це". Ймовірно, Кудроу знайшла баланс між роботою та сім’єю, адже з 1995 року одружена, у пари є син, якому вже 24 роки.

Блондинка "Фібі" дуже виросла, але усмішка така сама

Палеонтолога Росса Геллера вдалося втілити на екрані актору Девіду Швіммеру, якому вже 56 років. Крім того, він відомий завдяки озвучуванню жирафа Мелмана у мультфільмі "Мадагаскар". Був одружений, є дочка.

Актор помітно постарів

Сподобався глядачам і ловелас-актор Джоуї Тріббіані, його зіграв Метт Леблан. Нині йому 55 років. Шлюб не склався, але є дочка. Після "Друзів" засвітився у різних фільмах та шоу, серед яких "Епізоди" та "Все схоплено".

Посидів, проте цю посмішку впізнає багато хто

Головному гумористу "Друзів" Чендлеру Бінгу, точніше виконавцю цієї ролі актор Меттью Перрі, зараз 53 роки. Крім серіалу брав участь в інших проєктах, наприклад, картинах "Дев’ять ярдів" та "Папі знову 17". Крутив роман із голлівудською красунею Джулією Робертс. Залишається неодруженим, дітей немає. Випустив автобіографічну книгу "Друзі, коханці та велика жахлива річ", де відверто розповів про проблеми зі здоров’ям через свою залежність від наркотиків у минулому.

Чендлер дуже змінився з часів серіалу

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися героїні гучного серіалу "Всі жінки відьми". Деякі з них стали вельми знаменитими та підтримують Україну в боротьбі з російським агресором.