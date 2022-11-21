"Лара Крофт вже не та": як змінилися Дженіффер Еністон, Анджеліна Джолі та інші актриси 90-х

Хтось із акторок помітно постарів, а над деякими час, здається, не владний

Наші улюблені персонажі фільмів з-90 і 2000-х, як Рембо, Джон Макклейн і Термінатор, дуже змінилися. Підійшли до межі 50 років і більшість знаменитих актрис, головних красунь і секс-символів Голлівуду тих часів. І хоча на їхньому обличчі зморшки, а біля коріння волосся проступає сивина, ці жінки залишаються такими ж прекрасними.

"Телеграф" розповідає, як виглядають зараз найпопулярніші актриси 90-х та початку нульових і скільки їм років на поточний момент. Вони були і залишаються улюбленицями мільйонів глядачів у всьому світі.

Американська актриса, лауреатка численних премій Дженіффер Еністон, яка була популярною як в ролі Рейчел із "Друзів" у 1994 році, так і виконавши одну з головних ролей у "Ранковому шоу". Одна з найоплачуваніших акторок Голлівуду, зараз їй 53 роки.

Посмішка Еністон така ж щира

Одна з найкрасивіших акторок сучасності Анджеліна Джолі, якій вже 47 років, широку популярність набула завдяки героїні Ларі Крофт з однойменної картини. Ще більше успіху їй принесли фільми "Малефісента", "Містер та місіс Сміт", "Турист".

Нині Джолі – посол доброї волі ООН

Різ Уізерспун, улюблена всіма Елль Вудс з комедії "Блондинка в законі", продовжує зйомки в кіно, й дуже непогано. Нині їй 46 років.

На рахунку актриси десятки кінонагород

48-річна Пенелопа Крус активно знімається до цього дня, поповнюючи свою фільмографію. Її кінодебют відбувся після участі у трагікомедії "Шинка, шинка" 1992 року. В 2022 році за її участю вийшов шпигунський фільм "Код 355".

Крус продовжує зйомки до цього дня

Кемерон Діас стала відомою у 1990-х роках після ролі у фільмі "Маска", після чого її акторська кар’єра набула небувалих обертів. Одна з головних білявок Голлівуду цього року відсвяткувала 50-річчя.

Зірка цього року відсвяткувала 50-річчя

Дивовижної краси актриса та модель Моніка Беллуччі відома за такими фільмами, як "Дракула", "Малена", "Брати Грімм", "Необоротність" і не тільки. Нині їй уже 58 років.

Красиво старіти — це про Моніку

Всесвітня слава Кейт Уінслет, якій виповнилося 47 років, прийшла після виконання ролі Рози у фільмі-катастрофі "Титанік". На рахунку актриси десятки номінацій та кінонагород.

Роза дуже змінилася, але так само прекрасна

Сальма Хайєк — перша мексиканка, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. 56-річна актриса стала відомою завдяки роботам "Фріда", "Відчайдушний", "Від заходу сонця до світанку" і не тільки.

Розквітла з роками

Сандра Буллок, якій цього року виповнилося 58 років, не припиняє радувати шанувальників новими ролями у фільмах. Хоча багато хто досі пам’ятає її в ролі Грейс Харт у блискучій комедії "Міс Конгеніальність".

"Міс Конгеніальність" продовжує підкорювати глядачів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Дженніфер Еністон помер батько, він теж був актором.