"Міцний горішок уже не той": як змінилися Брюс Вілліс, Сільвестр Сталлоне та інші зірки 90-х

Деякі актори сильно постаріли, а хтось досі вважається першим красенем

Час не щадить нікого, навіть якщо йдеться про всенародних улюбленців кіно 90-х. Зморшки, залисини, сивина, зайва вага або пластичні операції… Кожен актор, чи то Брюс Вілліс, чи Сільвестр Сталлоне, зараз виглядає зовсім не так, як коли починав свій шлях на вершину Голлівуду пару-трійку десятків років тому.

"Телеграф" розповідає, як виглядають зараз найпопулярніші актори 90-х і скільки їм років на поточний момент. В деяких важко впізнати улюблених персонажів легендарних фільмів.

Брюс Вілліс на піку своєї акторської кар’єри був одним з найоплачуваніших зірок Голлівуду. Поліцейський Джон Макклейн у "Міцному горішку", мабуть, найбільш значима картина для його популярності. Нині Віллісу 67 років.

Міцний горішок уже інший

Сільвестр Сталлоне – герой легендарних бойовиків "Роккі" та "Рембо", якому вже стукнуло 76.

Рембо також змінився

58-річний Ніколас Кейдж у середині 90-х завоював визнання після фільму "Покидаючи Лас-Вегас", він приніс йому премії "Оскар" та "Золотий глобус".

Ніколас Кейдж постарів

Роберт Де Ніро – ще один герой кримінальних кінострічок. Незважаючи на солідний вік, 79 років, продовжує зніматися.

Наче дві різні людини

Кіану Рівза можна назвати головним хіпстером 90-х. Виконавець ролі Нео з "Матриці" за кілька років ввідсвяткує 60-річчя.

Нео не зраджує улюбленій стрижці

На рахунку Арнольда Шварценеггера, якому сьогодні 75 років, багато успішних ролей, але одна з найголовніших у його акторському арсеналі – "Термінатор".

Термінатор — великий друг України

Зірка комедій Джим Керрі, який особливо прославився після виходу легендарної "Маски", у 2022 році відзначив свій 60-ий ювілей.

Посмішка вже не така яскрава

Стільки ж років цього року виповнилося і улюбленцю представниць прекрасної статі Тому Крузу. Варто відзначити, що виглядає він відмінно, бо навіть у мережі є запит "Чому Том Круз не старіє?"

Погарнішав з роками, як вино

Зірка багатьох романтичних комедій Х’ю Грант потужну хвилю популярності здобув після виходу картини "Чотири весілля та один похорон" у 1994 році. Нині актору 62 роки.

Від зморшок нікуди не сховатися навіть зіркам

Раніше "Телеграф" писав, що зірка "Сутінків" одружився зі своєю тезкою і насмішив цим мережу. Вже з’явилися перші фото із весілля.