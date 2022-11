Зірка "Надприродного" померла у 47 років

Про страшний діагноз актриса Ніккі Ейкокс дізналася у березні 2021 року

Американська актриса Ніккі Ейкокс, більш відома за роллю демона Мег Мастерс у серіалі "Надприродне", померла у віці 47 років.

Про смерть зірки повідомляє видання People. Смерть Ейкокс підтвердила її невістка у Facebook.

"Моя красива, розумна, шалена, неймовірно талановита і любляча невістка Нікі Ейкокс Рааб померла... Вона безперечно була бійцем, і всі, хто її знав, любили її", — написала Сьюзан Рааб Чеклоскі.

Жінка не назвала причину смерті, проте сама Ейкокс раніше заявила, що у березні 2021 року у неї діагностували лейкемію. За повідомленнями актриси в Інстаграмі, вона думала, що у неї спочатку був коронавірус, але потрапивши до лікарні і провівши ряд тестів, з’ясувалося, що у неї онкозахворювання.

Останнім постом Ейкокс у соцмережі було відео, на якому вона виконує пісню групи Whitesnake "Here I Go Again" на лікарняному ліжку, датоване 25 березня.

Ніккі Ейкокс найвідоміша за роллю демона Мег Мастерс у серіалі "Надприродне", де вона грала з головними акторами Дженсеном Еклзом та Джаредом Падалекі. Також актриса знімалася і в інших проєктах: фільмах "Ідеальний незнайомець (2007), "Секретні матеріали: Хочу вірити" (2008), серіалах "Детектив Раш", "Закон та порядок", "Лонгмайєр" та інші.

