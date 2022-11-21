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Зірка "Надприродного" померла у 47 років

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Американська актриса Ніккі Ейкокс Новина оновлена 21 листопада 2022, 08:54
Американська актриса Ніккі Ейкокс. Фото Скриншот

Про страшний діагноз актриса Ніккі Ейкокс дізналася у березні 2021 року

Американська актриса Ніккі Ейкокс, більш відома за роллю демона Мег Мастерс у серіалі "Надприродне", померла у віці 47 років.

Про смерть зірки повідомляє видання People. Смерть Ейкокс підтвердила її невістка у Facebook.

"Моя красива, розумна, шалена, неймовірно талановита і любляча невістка Нікі Ейкокс Рааб померла... Вона безперечно була бійцем, і всі, хто її знав, любили її", — написала Сьюзан Рааб Чеклоскі.

Жінка не назвала причину смерті, проте сама Ейкокс раніше заявила, що у березні 2021 року у неї діагностували лейкемію. За повідомленнями актриси в Інстаграмі, вона думала, що у неї спочатку був коронавірус, але потрапивши до лікарні і провівши ряд тестів, з’ясувалося, що у неї онкозахворювання.

Останнім постом Ейкокс у соцмережі було відео, на якому вона виконує пісню групи Whitesnake "Here I Go Again" на лікарняному ліжку, датоване 25 березня.

Ніккі Ейкокс найвідоміша за роллю демона Мег Мастерс у серіалі "Надприродне", де вона грала з головними акторами Дженсеном Еклзом та Джаредом Падалекі. Також актриса знімалася і в інших проєктах: фільмах "Ідеальний незнайомець (2007), "Секретні матеріали: Хочу вірити" (2008), серіалах "Детектив Раш", "Закон та порядок", "Лонгмайєр" та інші.

Ніккі Ейкокс
Ніккі Ейкокс
Ніккі Ейкокс

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть рідного батька зірки "Друзів" Дженніфер Еністон. Чоловік пішов із життя у віці 89 років.

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#Рак #Онкологія #Смерті #Надприродне