Звезда "Сверхъестественного" скончалась в 47 лет

О страшном диагнозе актриса Никки Эйкокс узнала в марте 2021 года

Американская актриса Никки Эйкокс, наиболее известная по роли демона Мег Мастерс в сериале "Сверхъестественное", скончалась в возрасте 47 лет.

О смерти звезды сообщает издание People. Смерть Эйкокс подтвердила ее невестка в Facebook.

"Моя красивая, умная, безумная, невероятно талантливая и любящая невестка Ники Эйкокс Рааб скончалась… Она определенно была бойцом, и все, кто ее знал, любили ее", — написала Сьюзан Рааб Чеклоски.

Женщина не назвала причину смерти, однако сама Эйкокс ранее заявила, что в марте 2021 года у нее диагностировали лейкемию. По сообщениям актрисы в Инстаграме, она думала, что у нее поначалу был коронавирус, но попав в больницу и проведя ряд тестов выяснилось, что у нее онкозаболевание.

Последним постом Эйкокс в соцсети было видео, на котором она исполняет песню группы Whitesnake "Here I Go Again" на больничной койке, датированное 25 марта.

Никки Эйкокс наиболее известная по роли демона Мег Мастерс в сериале "Сверхъестественное", где она играла с главными актерами Дженсеном Эклзом и Джаредом Падалеки. Также актриса снималась и в других проектах: фильмах "Идеальный незнакомец (2007), "Секретные материалы: Хочу верить" (2008), сериалах "Детектив Раш", "Закон и порядок", "Лонгмайер" и другие.

