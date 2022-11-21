"Лара Крофт уже не та": как изменились Джениффер Энистон, Анджелина Джоли и другие актрисы 90-х

Кто-то из актрис заметно постарел, а над некоторыми время, кажется, не властно

Наши любимые персонажи фильмов из-90 и 2000-х, как Рембо, Джон Макклейн и Терминатор, очень изменились. Подошли к черте 50 лет и большинство знаменитых актрис, главных красавиц и секс-символов Голливуда тех времен. И хотя на их лице морщины, а у корней волос проступает седина, эти женщины остаются такими же прекрасными.

"Телеграф" рассказывает, как выглядят сейчас самые популярные актрисы 90-х и начала нулевых и сколько им лет на данный момент. Они были и остаются любимицами миллионов зрителей по всему миру.

Американская актриса, лауреатка многочисленных премий Джениффер Энистон, которая была популярной в роли Рэйчел из "Друзей" в 1994 году, так и исполнив одну из главных ролей в "Утреннем шоу". Одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда, сейчас ей 53 года.

Улыбка Энистон все такая же искренняя

Одна из самых красивых актрис современности Анджелина Джоли, которой уже 47 лет, широкую популярность обрела благодаря героине Ларе Крофт из одноименной картины. Еще больше успеха ей принесли фильмы "Малефисента", "Мистер и миссис Смит", "Турист".

Ныне Джоли - посол доброй воли ООН

Риз Уизерспун, любимая всеми Элль Вудс из комедии "Блондинка в законе", продолжает съемки в кино, и весьма неплохо. Сейчас ей 46 лет.

На счету актрисы десятки кинонаград

48-летняя Пенелопа Крус активно снимается по сей день, пополняя свою фильмографию. Ее кинодебют состоялся после роли в трагикомедии "Ветчина, ветчина" 1992 года. В 2022 году с ее участием вышел шпионский фильм "Код 355".

Крус проолжает съемки по сей день

Кэмерон Диас стала известной в 1990-х годах после роли в фильме "Маска", после чего ее актерская карьера набрала небывалых оборотов. Одна из главных блондинок Голливуда в этом году отпраздновала 50-летие.

Звезда в этом году отпраздновала 50-летие

Удивительной красоты актриса и модель Моника Беллуччи известна по таким фильмам, как "Дракула", "Малена", "Братья Гримм", "Необратимость" и не только. Сейчас ей уже 58 лет.

Красиво стареть - это о Монике

Всемирная слава к Кейт Уинслет, которой исполнилось 47 лет, пришла после исполнения роли Розы в фильме-катастрофе "Титаник". На счету актрисы десятки номинаций и кинонаград.

Роза очень изменилась, но все так же прекрасна

Сальма Хайек — первая мексиканка, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. 56-летняя актриса стала известной благодаря работам "Фрида", "Отчаянный", "От заката до рассвета" и не только.

Расцвела с годами

Сандра Буллок, которой в этом году исполнилось 58 лет, не прекращает радовать поклонников новыми ролями в фильмах. Хотя многие до сих пор помнят ее в роли Грэйси Харт в блестящей комедии "Мисс Конгениальность".

"Мисс Конгениальность" продолжает покорять зрителей

Ранее "Телеграф" сообщал, что у Дженнифер Энистон умер отец, он тоже был актером.