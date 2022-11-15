У Дженнифер Энистон умер отец: чем он был известен

Дженнифер Энистон написала, что ее папа выбрал "идеальное время" для того, чтобы уйти

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая как и Анджелина Джоли выступила в поддержку Украины после полномасштабного вторжения, сообщила в своих соцсетях печальное известие: скончался ее отец, Джон Энистон.

Об этом говорится в посте Энистон в Instagram. Ее отца не стало 11 ноября 2022 года на 90-ом году жизни. Актриса трогательно отозвалась о папе и поделилась с подписчиками архивными снимками из своего детства.

Причину смерти Джона Энистона его дочь не раскрыла, но отметила, что он умер с мир и без боли.

"Дорогой папа. Ты был одним из самых красивых людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна за то, что ты ушел на небеса с миром и без боли. И 11.11. У тебя всегда был идеальный выбор времени. Это число навсегда будет иметь для меня еще больший смысл отныне. Я буду любить тебя до конца времен", — говорится в посте Дженнифер.

Джон Энистон – американский актер мыльных опер. Родился на Крите, но когда ему было два года, семья эмигрировала в Штаты. Получил образование в Университете штата Пенсильвании, служил в ВМС США, капитан 3-го ранга. В 1965 году женился на актрисе Нэнси Доу, в 1969 году у них родилась дочь Дженнифер. Правда, в 1980-ом пара развелась. Состоял во втором браке, где родился сын Александр. Самая популярная роль Джона Энистона — Виктор Кириакис в мыльной опере "Дни нашей жизни".

Отметим, что долгое время у Энистон были натянутые отношения с отцом, но в период пандемии актриса призналась, что они сблизились и стали общаться часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что прославившимся в 90-е актерам уже перевалило за 60. Многие звезды изменились до неузнаваемости, а кто-то все также пленит поклонников своей красотой.