Анджелина Джоли прилетела в Украину: актрису заметили в кафе (видео)

Знаменитость "словили" в кафе "Львовские круасаны".

Сегодня, 30 апреля, во Львове заметили популярную голливудскую актрису Анджелину Джоли. Звезда мирового кино посетила Львов, куда она приехала с коллегами из ООН с целью помощи Украине.

Об этом сообщила в Фейсбук Майя Пидгородецкая.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир" – прокомментировала свое же видео, на котором она сняла актрису, Майя.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли с первых дней войны в Украине поддерживает украинский народ и активно помогает организовать помощь украинцам, которые вынуждено покинули свои дома. Ранее она уже посетила госпиталь Pediatrico Bambino Gesu в Риме, где находятся дети-беженцы из Украины.