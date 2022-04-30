Укр

Анджелина Джоли прилетела в Украину: актрису заметили в кафе (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Анджелина Джоли прилетела в Украину: актрису заметили в кафе (видео) Новость обновлена 30 апреля 2022, 15:58

Знаменитость "словили" в кафе "Львовские круасаны".

Сегодня, 30 апреля, во Львове заметили популярную голливудскую актрису Анджелину Джоли. Звезда мирового кино посетила Львов, куда она приехала с коллегами из ООН с целью помощи Украине.

Об этом сообщила в Фейсбук Майя Пидгородецкая.

"Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир" – прокомментировала свое же видео, на котором она сняла актрису, Майя.

Стоит отметить, что Анджелина Джоли с первых дней войны в Украине поддерживает украинский народ и активно помогает организовать помощь украинцам, которые вынуждено покинули свои дома. Ранее она уже посетила госпиталь Pediatrico Bambino Gesu в Риме, где находятся дети-беженцы из Украины.

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