"Харьков был прогрессивнее Москвы": российский рэпер Noize MC мощно поддержал Украину (видео)

Исполнитель в очередной раз поддержал украинцев

Известный российский рэпер Noize MC (Иван Алексеев) дал благотворительный концерт в поддержку Украины, в рамках которого назвал Харьков ближайшим мегаполисом россиян.

Об этом он заявил в ходе выступления вечером 7 апреля.

"Харьков был нашим ближайшим мегаполисом. Не Москва, не Санкт-Петербург. Все самое прогрессивное и интересное всегда приходило оттуда, и так было до 2014 года. Меня всегда интересовала украинская культура, их интересный язык", — сказал он во время концерта вчера.

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Концерт проходил в Риге, и в процессе там собрали более 62 тысяч евро (почти 2 млн грн) за концерты и в качестве пожертвований, — их переведут в благотворительный фонд на медицинскую, продовольственную, правозащитную и прочую гуманитарную помощь беженцам из Украины.

Вместе с Нойзом выступила и певица Монеточка.

Еще один подобный концерт пройдет 10 апреля в Вильнюсе. При этом интересно, что Нойз давно открыто поддерживал Украину, множество раз приезжал к украинцам с выступлениями, и даже как-то записывал одну песню на украинском языке.

Стоит заметить, что еще подобные благотворительные концерты в поддержку Украины давал уже неоднократно и другой известный рэпер из россии Oxxxymiron (Мирон Федоров).

Как сообщал "Телеграф", тем временем довольно известную российскую певицу Полину Гагарину затравили в сети за открытую поддержку кровавого режима владимира путина.