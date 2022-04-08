"А в Буче концерт будет?": Полину Гагарину затравили за поддержку путина

На певицу обрушилась волна критики в сети.

Популярная российская певица Полина Гагарина одна из тех звезд российского шоу-бизнеса, которые умалчивают о войне в Украине, как это делает Регина Тодоренко, и более того, поддерживают ее и политику своего диктатора путина. За такую свою позицию артистка и "получила" от своих подписчиков.

7 апреля Гагарина решила провести на своей странице в Инстаграм прямой эфир и пообщаться со своими поклонниками. Однако "разговор" закончился тем, что артистку начали обвинять в продажности и начали хейтить за то, что она поддерживает путина.

Поклонники задавали Гагариной достаточно неудобные вопросы, типа как ей живется с проданной душой, писали ей много неприятных комментариев, а также предложили артистке провести концерт в Буче.

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Отметим, что сейчас (8 апреля) страница Полины Гагариной в Инстаграм недоступна.

Напомним, что с момента начала войны россии против Украины Полина Гагарина никак не комментировала вторжение, однако когда ее пригласили выступить на концерте в "Лужниках", который россияне устроили по случаю "годовщины" незаконной аннексии Крыма.

Ранее "Телеграф" писал, что войну россии против украинцев некоторые российские "знаменитости" поддержали. Однако есть много артистов, к примеру Валерий Меладзе, Иван Ургант и Юрий Дудь, которые считают, что войну нужно прекратить.