Укр

На выступлении путина в Москве произошло нечто странное (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Кровавый диктатор владимир путин Новость обновлена 18 марта 2022, 16:10
Кровавый диктатор владимир путин

Какая причина срыва трансляции пока неизвестна

В пятницу, 18 марта, президент российской федерации владимир путин выступил на митинге в Лужниках по поводу очередной годовщины аннексии Крыма.

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Лидер россии, которого почти весь мир признал кровавым агрессором и террористом, говорил о Крыме и войне в Украине. Однако внезапно его выступление, которое транслировалось на федеральном канале "россия 24", прервалось и начался концерт с песней Газманова.

Именно так это выглядело:

Выступление кровавого диктатора в россии

Реакция в соцсетях была мгновенной. Некоторые пользователи так же отметили, что трансляция была прервана после слов российского лидера о "дате начала спецоперации в Украине".

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Тем временем корреспондент "Ъ", который в момент выступления путина находился в Лужниках, сообщил, что российский президент уже договорил, а концерт закончился.

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент в владимир путин, находясь под мощным прессом большого количества жестких санкций, обратился за помощью в Китай. Эта информация мгновенно вызвала шквал эмоций у пользователей соцсети, которые начали распространять шутливые карикатуры под названием "путей-нищий".

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война
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