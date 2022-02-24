"Нет войне!": Собчак, Меладзе, Ургант и другие российские звезды выступили против войны России с Украиной

Российские артисты призвали остановить войну. Многие написали о том, что им стыдно

После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля множество российских артистов и публичных личностей высказались против войны России с Украиной.

Соответствующие заявления артисты публикуют в соцсетях.

Большинство из них призывают к миру, не высказывая оценок касательно того, кто виновен в данной ситуации. Есть и те, кто открыто обвиняет в происходящем руководство России.

"Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", — заявила Собчак.

Певец Валерий Меладзе записал видеообращение одним из первых. Он призвал остановить войну России с Украиной.

Свой пост опубликовал молчавший ранее шоумен Иван Ургант. Артист написал "Нет войне" в своем Инстаграм, однако в комментариях украинская журналистка раскритиковала его за то, что он так долго медлил с реакцией и заявила, что украинцы никогда не простят этого россиянам и "никогда больше не будут братьями".

Комик Александр Гудков, у которого сегодня день рождения, заявил, что ему стыдно за то, что он родился в этот день.

Напомним, ранее россияне набросились на Дудя из-за слов об Украине и Путине.

Как сообщал "Телеграф", наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

На данный момент по всей территории Украины введено военное положение. Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.