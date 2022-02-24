"Ні війні!": Собчак, Меладзе, Ургант та інші російські зірки виступили проти війни Росії з Україною

Російські артисти закликали зупинити війну. Багато хто написав про те, що їм соромно

Після масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого багато російських артистів та публічних особистостей висловилися проти війни Росії з Україною.

Відповідні заяви артисти публікують у соцмережах.

Більшість із них закликають до світу, не висловлюючи оцінок щодо того, хто винний у цій ситуації. Є й ті, хто відкрито звинувачує у тому, що відбувається, керівництво Росії.

"Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогоднішнього дня. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимістом. Хоча всі, хто залишився в Росії зараз — оптимісти. Песимісти все давно поїхали", — заявила Собчак.

Співак Валерій Меладзе записав відеозвернення одним із перших. Він закликав зупинити війну з Україною.

Свій пост опублікував шоумен Іван Ургант, який мовчав раніше. Артист написав "Ні війні" у своєму Інстаграм, однак у коментарях українська журналістка розкритикувала його за те, що він так довго зволікав із реакцією і заявила, що українці ніколи не вибачать цього росіянам і "ніколи більше не будуть братами".

Комік Олександр Гудков, який має сьогодні день народження, заявив, що йому соромно за те, що він народився цього дня.

Нагадаємо, раніше росіяни накинулися на Дудя через слова про Україну і Путіна.

Як повідомляв "Телеграф", наступ на Україну розпочався з боку Росії та Білорусії. Це відбувається у межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТІМ АР Крим.

На цю мить по всій території України запроваджено воєнний стан. Україна вже розірвала дипломатичні відносини з Росією.