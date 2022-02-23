Росіяни накинулися на Дудя через слова про Україну та Путіна: що він сказав

Журналіст Юрій Дудь засудив дії Путіна.

Відомий російський журналіст, відеоблогер та телеведучий Юрій Дудь засудив визнання так званих республік "ЛНР" та "ДНР" Росією та публічно підтримав Україну.

Відповідну посаду він опублікував у своєму Instagram.

У своєму пості він розповів про нещодавню поїздку до Норвегії, після чого запропонував порівняти норвезький Кіркенес із російським Заполярним чи Нікелем.

"Є багато причин, чому у них — нафта і газ і ось так, а у нас — нафта і газ і ось так. Вчора більшість з цих причин ми знову спостерігали. Імператор, що захопився історією. Свита з ампутованою думкою і волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Ну і рішення, які вся ця тусовка приймає", — написав телеведучий.

Журналіст зазначив, що "він не вибирав цю владу і не підтримує "її імперський чад".

За словами Дудя, він підтримує Україну в ці дні: "Я виріс у Росії, Росія — моя батьківщина, я з ніжністю та любов’ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому, друзів, — моя максимальна підтримка в ці дні".

Під постом блогера з’явилося багато коментарів. Люди дякують за підтримку.

Але здебільшого засуджують журналіста та припускають, що він висловився заради хайпу. Інші пропонують поїхати на Донбас та зняти там репортаж.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення визнати незалежність так званих "ДНР" та "ЛНР". Укази передбачають запровадження російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Світова спільнота виступила проти таких дій. У Росії знаменитості особливо не коментують ситуацію на Донбассі.

Лише 83-річна актриса Лія Ахеджакова назвала дії Путіна підлими та підтримала Україну.