"Ми на своїй землі": Зеленський звернувся до України після визнання Путіним "ДНР"-"ЛНР"

Після рішення Путіна щодо Донбасу президент України звернувся до українського народу

Український президент Володимир Зеленський після рішення глави Росії Володимира Путіна про визнання "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР" та висування вимог до українського керівництва звернувся до громадян України зі зверненням.

"Телеграф" зібрав ключові посили з виступу президента:

Україна кваліфікує визнання Росією т.зв. "ЛДНР" як порушення суверенітету та територіальної цілісності;

визнання Росією незалежності "ЛДНР" означає односторонній вихід Росії з Мінських угод та ігнорування рішень Нормандської четвірки;

Україна скликає екстрений саміт Нормандської четвірки, ініціювала проведення засідання Ради безпеки ООН, проведення спеціального засідання ОБСЄ;

Україна наполягає на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям на лінії розмежування сторін на Донбасі;

Ми йтимемо дипломатичним шляхом вирішення конфлікту.

Зеленський додав, що Росія своїми вже ухваленими рішеннями у понеділок і тими, які ухвалить у вівторок, 22 листопада, "легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року".

"Ми на своїй землі. Ми нічого і нікого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. І ми нічого і нікому не віддамо", — сказав він, додавши, що "зараз не лютий 2014, а лютий 2022 року".

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Як відомо, зверненню Зеленського передувало термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України, а також переговори глави держави із президентом США Джо Байденом та прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном. У США вже оголосили про запровадження санкцій у зв’язку із цим рішенням.

Також на рішення Путіна почали реагувати країни та міжнародні політичні та військово-політичні альянси.