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"Мы на своей земле": Зеленский обратился к Украине после признания Путиным "ДНР"-"ЛНР"

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский Новость обновлена 22 февраля 2022, 02:25
Владимир Зеленский

После решения Путина по Донбассу президент Украины выступил с обращением к украинскому народу

Украинский президент Владимир Зеленский после решения главы России Владимира Путина о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР" и выдвижения требований к украинскому руководству обратился к гражданам Украины с обращением.

Ключевые месседжи, которые президент хотел донести в своем обращении:

  • Украина квалифицирует признание Россией т.н. "ЛДНР" как нарушение суверенитета и территориальной целостности;
  • признание Россией независимости "ЛДНР" означает односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений Нормандской четверки;
  • Украина созывает экстренный саммит Нормандской четверки, инициировала проведение заседания Совбеза ООН, проведение специального заседания ОБСЕ;
  • Украина настаивает на полноценной работе СММ ОБСЕ для предотвращения провокаций на линии разграничения сторон на Донбассе;
  • Мы будем идти по дипломатическому пути решения конфликта.

Зеленский добавил, что Россия своими уже принятыми решениями в понедельник и теми, которые примет во вторник, 22 ноября, "легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года".

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим", — сказал он, добавив, что "сейчас не февраль 2014, а февраль 2022 года".

Как известно, обращению Зеленского предшествовало срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также переговоры главы государства с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В США уже объявили о введении санкций в связи с этим решением.

Также на решение Путина начали реагировать страны и международные политические и военно-политические альянсы.

Теги:
#Россия #Путин #Донбасс #Владимир Зеленский #Обращение Президента
Владимир Зеленский
Украина
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