Признание Путиным "ЛДНР": как отреагировали в мире

Решение Кремля произвело резонанс в странах Европы.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, объявил, что его страна признает "независимость" т.н. "ЛДНР". Это событие уже вызвало жесткую реакцию у мирового сообщества.

Больше об этом в материале "Телеграф".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель еще до начала выступления Путина заявил, что страны Евросоюза готовы выступить "единым фронтом", а также обещал, что предложит расширить санкции против России.

Главы Евпропарламента и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен в свою очередь отметили, что шаг России является вопиющим нарушением международного права, а также территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

О нарушении международного права со стороны России также заявил премьер Великобритании Борис Джонсон. Глава МИД страны Лиз Трасс в свою очередь отметила, что Россия тем самым демонстрирует пренебрежение своими обязательствами по выполнению Минских соглашений.

Поступил ответ и от МИД Латвии, Литвы и Эстонии, которые призвали ввести санкции против России. Кроме того глава Сейма Литвы пообещал инициировать резолюцию о том, что изменение статуса ОРДЛО не будет признано никогда.

В МИД Дании назвали решение Путина "враждебным" и призвал прекратить нарушения международного права, а премьер Польши Матеуш Моравецкий призывал срочно собрать саммит ЕС и ввести санкции.

В свою очередь Украина запросила срочно заседание Совбеза ООН на основании положений Будапештского меморандума, чтобы добиться деэскалации ситуации, а также обеспечить "практические шаги по гарантированию безопасности" нашей страны.