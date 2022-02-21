Путин заявил о признании "ДНР-ЛНР": все подробности

Заявление было сделано по итогам заседания Совбеза РФ

В понедельник, 21 февраля по итогам заседания Совета безопасности Российской Федерации президент РФ Владимир Путин заявил о признании "ДНР" и "ЛНР" "независимыми государствами".

"Незамедлительно признать суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики", — заявил Путин в обращении в понедельник вечером.

Он также "попросил" Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

Президент РФ также выдвинул свои требования властям Украины.

"А от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории режима", — заявил Путин.

После этого в прямом эфире российского телевидения Путин вместе с главарями "ДНР" Денисом Пушилиным и "ЛНР" Леонидом Пасечником подписал договоры о сотрудничестве.

Как сообщалось, ранее 21 февраля во время заседания Совета безопасности РФ, говоря о признании независимости "ЛДНР", глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что России нужно признать "ЛДНР" независимыми, но и утвердить их в "исторических границах".