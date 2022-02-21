У Путина озвучили опасное для Украины заявление по Донбассу

В России хотят расширить "ЛДНР" до административных границ Луганской и Донецкой областей Украины

Выступая на заседании Совета безопасности РФ, собравшемуся по вопросу признания "независимости" т.н. "ЛДНР", глава МВД России Владимир Колокольцев по сути заявил о готовящемся локальном наступлении на Украину со стороны неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей.

Так, поддержав идею о признании Россией "республик", он добавил, что нужно признавать в их "исторических границах".

"Я бы хотел внести поправку: признавать в тех границах административных, в которых эти республики и народы этих республик находились до оккупации их Вооруженными силами Украины. Именно: от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", — сказал он.

Как известно, по версии Москвы, "исторические границы ЛДНР" — это Луганская и Донецкая области Украины в их административных границах.

Ниже публикуем карту СММ ОБСЕ по нарушениям прекращения огня на Донбассе за 19 февраля, на которой видны ориентировочные границы территорий, которые ныне находятся под контролем российских формирований в пределах Донецкой и Луганской областей.

Контролируемые боевиками "ЛДНР" территории в границах областей

Более подробно с заявлениями, прозвучавшими в ходе этого заседания Совбеза ООН, вы можете ознакомиться в нашем материале "Россия взяла курс на признание "ЛНР"-"ДНР": главные заявления на Совбезе РФ".