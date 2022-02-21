Главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" попросили Путина признать "республики": детали

Также оккупанты хотят иметь возможность сотрудничать с Россией в оборонной сфере

Главари непризнанных террористических образований "ЛДНР" на Донбассе Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать "республики" независимыми и легитимными.

Об этом сообщают росСМИ в понедельник, 16 февраля.

Оба боевика, которые, к слову, имеют российское гражданство, хотят, дабы Путин официально признал объединения "ДНР" и "ЛНР" как самостоятельные "государства", что позволит им сотрудничать с другими странами.

Кроме этого и Пушилин, и Пасечник подали обращение касаемо прямого содружества с Россией. Наибольшее внимание боевики уделяют оборонной сфере.

Что решил по этому поводу Владимир Путин, пока официально не сообщается. При этом ранее, во время переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном, он якобы говорил, что пока подобная инициатива им не одобрена. Авторство же самой идеи, как напоминали в Кремле, принадлежит депутатам из Госдумы РФ.

При этом в Украине говорят, что нам есть чем ответить на вероятное признание Россией оккупационных образований на Донбассе. По мнению нардепа от партии "Голос" Сергея Рахманина, такой шаг Путина прямо приведет к тому, что Украина сможет расторгнуть "Минские договоренности". При этом вина за нарушение пунктов этого документа останется исключительно за Москвой.

Более детально о том, какие существуют сценарии развития событий на Донбассе и решений Путина касаемо "независимости" ОРДЛО, можно прочесть в нашем материале: "Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины"