Стало известно, чем ответит Украина на признание Россией "ЛНР"-"ДНР"

В политическом плане признание Россией "ЛДНР" позволит разорвать Минские соглашения.

Российские депутаты обратились к Владимиру Путину с требованием признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Украинские политики видят в этом как плюсы для Украины – таким образом Россия признает факт оккупации, так и существенные минусы – власти РФ смогут перебросить туда свои подразделения и усилить эскалацию конфликта.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" озвучил народный депутат от "Голоса" Сергей Рахманин.

По его словам, если Россия признает эти территории, она сможет перебросить туда свои подразделения, назвав их "миротворцами". Тогда с Донбассом произойдет то, что произошло с Приднестровьем.

Рахманин уверен, что в таком случае россиянам будет проще устраивать провокации на территории Донецкой и Луганской областей, тем самым возрастет и риск эскалации.

А вот о политических прогнозах, подписание Путиным документа о "независимости" группировок "ЛНР" и "ДНР" будет означать, что Россия признала факт оккупации.

"Для Украины и прежде всего президента это упростит выход из Минских договоренностей из-за того, что Россия грубо их нарушает", — комментирует Рахманин.

В то же время нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что никаких уступок со стороны Украины в отношении "Минского формата" или переговоров с главарями "ЛДНР" не будет.

Кравчук добавила, что предоставление особого статуса Донбассу невозможно, как и изменения по этому поводу в Конституции Украины.

"Что может быть с нашей стороны, так это специальный экономический статус Донбасса, потому что там значительные разрушения, и логично, если мы туда применим льготные налоговые ставки, дополнительные стимулы для инвесторов. На это мы можем пойти и уже зарегистрированный такой законопроект, который это предполагает для неоккупированной части Донбасса. А после деоккупации это можно распространить на всю территорию", — сообщила народная избранница.

Полный текст материала "Телеграфа" читайте по ссылке: Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины .