Укр

Госдума России приняла резонансное решение насчет ОРДЛО: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Российская Госдума Новость обновлена 15 февраля 2022, 12:55
Российская Госдума

Поводом стала "поддержка граждан".

В Госдуме России проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о признании незаконных формирований на оккупированной украинской территории "ДНР" и "ЛНР" как самостоятельных и суверенных государств. Инициаторами такого обращения стали "коммунисты". Решение было принято на пленарном заседании.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заявил, что "граждане и соотечественники", которые живут на Донбассе "нуждаются в помощи и поддержке". По мнению Госдумы, признание послужит укреплению мира и стабильности в регионе.

Как сообщалось ранее, предлагалось два варианта обращения к Путину — от КПРФ и второй, при котором должны были быть консультации с МИД. Украинский нардеп Алексей Гончаренко отмечает, что этим Россия "признает свою оккупацию наших территорий", а также назвал произошедшее "похоронами Минских соглашений".

Отметим, как писал "Телеграф", Верховная Рада Украины еще до принятия Госдумой решения об обращении к Путину, уже постановила обратиться к международным организациям о непризнании любых решений РФ по независимости самообразований на оккупированной территории.

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#Россия #Дума #ОРДЛО
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