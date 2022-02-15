Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за России: о чем просит

Решение поддержали большинство депутатов.

Верховная Рада Украины 15 февраля постановила обратиться к международным организациям и правительствам других стран. Первое обращение касается эскалации конфликта с Россией.

В нем к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и другим обратились с рядом просьб, среди которых не только осуждение действий и шагов РФ, направленных на "подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии" против Украины, но и усиление санкций против России.

Основные тезисы обращения:

Верховная Рада осуждает агрессию РФ, включая угрозу применения силы,

Россия нарушает ряд международных договоров,

Украина может сама регулировать вопросы безопасности, включая оборонные альянсы,

Украина хочет мирного урегулирования конфликта.

Верховная Рада призвала ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи ОЧЭС, Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и представителей власти в других странах:

поддерживать суверенитет и целостность территории Украины и необходимость мирно решить спровоцированный РФ вооруженный конфликт,

осудить действия и шаги РФ, которые направлены на усиление агрессии,

продолжить политическую поддержку Украины,

помочь Украине, в том числе и в оборонной сфере,

усилить санкции против РФ.

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Второе принятое обращение касается вопроса Донбасса. ВР обратилась к интернациональным партнерам с призывом не только декларировать территориальную целостность страны, но и не признавать любых решений РФ о независимости самообразований на временно оккупированной территории Донбасса.

Также ВР попросила срочно созвать заседание Совбеза ООН по эскалации ситуации на украинских рубежах и применить санкции в отношении РФ.

Отметим, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге рассказал, что 18 февраля Украина инициировала по ситуации на границе России и Украины, сбор заседания постоянного совета и форума ОБСЕ по безопасности.

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Ранее "Телеграф" писал, что в российской Госдуме приняли обращение к президенту Владимир Путину о признании бандформирований на территории ОРДЛО независимыми государствами.