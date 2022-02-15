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Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за России: о чем просит

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Верховная Рада приняла два обращения Новость обновлена 15 февраля 2022, 12:56
Верховная Рада приняла два обращения

Решение поддержали большинство депутатов.

Верховная Рада Украины 15 февраля постановила обратиться к международным организациям и правительствам других стран. Первое обращение касается эскалации конфликта с Россией.

В нем к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и другим обратились с рядом просьб, среди которых не только осуждение действий и шагов РФ, направленных на "подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии" против Украины, но и усиление санкций против России.

Основные тезисы обращения:

  • Верховная Рада осуждает агрессию РФ, включая угрозу применения силы,
  • Россия нарушает ряд международных договоров,
  • Украина может сама регулировать вопросы безопасности, включая оборонные альянсы,
  • Украина хочет мирного урегулирования конфликта.

Верховная Рада призвала ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи ОЧЭС, Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и представителей власти в других странах:

  • поддерживать суверенитет и целостность территории Украины и необходимость мирно решить спровоцированный РФ вооруженный конфликт,
  • осудить действия и шаги РФ, которые направлены на усиление агрессии,
  • продолжить политическую поддержку Украины,
  • помочь Украине, в том числе и в оборонной сфере,
  • усилить санкции против РФ.

Второе принятое обращение касается вопроса Донбасса. ВР обратилась к интернациональным партнерам с призывом не только декларировать территориальную целостность страны, но и не признавать любых решений РФ о независимости самообразований на временно оккупированной территории Донбасса.

Также ВР попросила срочно созвать заседание Совбеза ООН по эскалации ситуации на украинских рубежах и применить санкции в отношении РФ.

Отметим, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге рассказал, что 18 февраля Украина инициировала по ситуации на границе России и Украины, сбор заседания постоянного совета и форума ОБСЕ по безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что в российской Госдуме приняли обращение к президенту Владимир Путину о признании бандформирований на территории ОРДЛО независимыми государствами.

Теги:
#Верховная Рада #Обращение #ОРДЛО
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