Рада обратилась к ООН и другим организациям из-за России: о чем просит
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Решение поддержали большинство депутатов.
Верховная Рада Украины 15 февраля постановила обратиться к международным организациям и правительствам других стран. Первое обращение касается эскалации конфликта с Россией.
В нем к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и другим обратились с рядом просьб, среди которых не только осуждение действий и шагов РФ, направленных на "подготовку основы для расширения военной и гибридной агрессии" против Украины, но и усиление санкций против России.
Основные тезисы обращения:
- Верховная Рада осуждает агрессию РФ, включая угрозу применения силы,
- Россия нарушает ряд международных договоров,
- Украина может сама регулировать вопросы безопасности, включая оборонные альянсы,
- Украина хочет мирного урегулирования конфликта.
Верховная Рада призвала ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи ОЧЭС, Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и представителей власти в других странах:
- поддерживать суверенитет и целостность территории Украины и необходимость мирно решить спровоцированный РФ вооруженный конфликт,
- осудить действия и шаги РФ, которые направлены на усиление агрессии,
- продолжить политическую поддержку Украины,
- помочь Украине, в том числе и в оборонной сфере,
- усилить санкции против РФ.
Второе принятое обращение касается вопроса Донбасса. ВР обратилась к интернациональным партнерам с призывом не только декларировать территориальную целостность страны, но и не признавать любых решений РФ о независимости самообразований на временно оккупированной территории Донбасса.
Также ВР попросила срочно созвать заседание Совбеза ООН по эскалации ситуации на украинских рубежах и применить санкции в отношении РФ.
Отметим, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на брифинге рассказал, что 18 февраля Украина инициировала по ситуации на границе России и Украины, сбор заседания постоянного совета и форума ОБСЕ по безопасности.
Ранее "Телеграф" писал, что в российской Госдуме приняли обращение к президенту Владимир Путину о признании бандформирований на территории ОРДЛО независимыми государствами.
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