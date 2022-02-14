Госдума России займется вопросом признания "ЛДНР": названа дата
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В Комитете Госдумы одобрили сразу два документа.
Комитет парламента России по делам СНГ в понедельник, 14 февраля, одобрил сразу два варианта обращения к президенту страны Владимиру Путину относительно признания т.н. "ЛДНР", а на рассмотрение Госдумы они могут попасть уже во вторник.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией.
Он отметил, что комитет принял изначальный предложенный компартией России проект обращения, а также другой, в котором предусмотрено изначально проконсультироваться с Министерством иностранных дел страны по соблюдению международных договоренностей, в том числе и Минских соглашений.
По словам источника издания, авторы второго документа убеждены, что поправки ускорят процесс его принятия.
Он добавил, что каждый из проектов получил по три голоса в комитете.
"Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы", — сказал он.
Как сообщалось ранее, проект соответствующего документа был обнародован 19 января 2022 года, с инициативой о признании "независимости" ОРДЛО от Украины выступили представители КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым.
Бывший нардеп Украины и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко ранее рассказал "Телеграфу", почему это обращение начали рассматривать именно сейчас и что признание т.н "ЛДНР" даст России и Путину.
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