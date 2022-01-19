Путину предложили резкое решение по боевикам "ДНР"-"ЛНР": что придумали в России

Под прошением президенту оставили свои подписи 11 депутатов Госдумы

В России могут признать "правовыми республиками" террористические объединения "ДНР" и "ЛНР", захватившие часть Донбасса. С таким предложением к Владимиру Путину 19 января обратилась часть депутатов Госдумы.

На это обратил внимание украинский нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев на своей Facebook-странице.

Политик опубликовал скрин документа, подписанного 11 российскими депутатами. По его мнению, в Кремле собрались формализовать свою оккупацию.

"Среди авторов — делегаты Парламентской Асамблеи Совета Европы от России, — также подметил Арьев. — Интересно, как ПАСЕ отреагирует на очередное нарушение принципов".

Первая страница документа

Также политик подчеркнул, что такой шаг должен иметь серьезные последствия со стороны Украины и Запада, в том числе введение санкций. Однако, по словам Владимира Арьева, украинское правительство сейчас волнуют совсем другие вопросы, с войной не связаны.

Следует отметить, что в России считают подобный документ "требованием времени". Авторы скандального законопроекта говорят, что признание легитимности ОРДЛО поможет создать "правовую основу межгосударственных отношений". Также одним из важных с точки безопасности Украины является и аргумент насчет "сотрудничества и взаимопомощи" после принятия такого закона.

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Добавим, что в число авторов документа вошли Иван Мельников, Геннадий Зюганов, Николай Коломейцев, Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Николай Осадчий, Евгений Баканов, Алексей Куринный, Казбек Тайсаев и Леонид Калашников.

Официальной реакции на дипломатический прецедент от украинского МИД или других представителей высшей власти пока не последовало.

Напомним, что на фоне таких заявлений Россия продолжает перекидывать свои войска к восточным украинским границам. По предварительным оценкам, сейчас в регионе находится около 127 тысяч военнослужащих.

Украина, в свою очередь, всячески укрепляет свои позиции на фоне тревожных сообщений об увеличении количества российских военных у восточных рубежей. На днях ВСУ получили новую поставку оружия от дружественной Великобритании, которое обещают использовать только в случае атаки России. О подготовке реакции стран Запада на вероятное вторжение РФ в Украину заговорили и американские политики — Блинкен назвал три варианта "наказаний" для Кремля.