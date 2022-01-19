Путин может атаковать в любой момент: украинская разведка получила тревожные данные

Уже в январе 2022 года количество разведывательных полетов российской техники у границ увеличилось втрое

Правительство России, постоянно наращивающее военный потенциал рядом с украинскими границами, практически завершило процесс передислокации войск. Таким образом рядом с восточными рубежами нашей страны сейчас находится около 127 тысяч военнослужащих.

Такие данные, основанные на оценке Минобороны Украины, сообщает зарубежное издание CNN.

В отчете обозначили, что угроза атаки России существует как в случае материкового продвижения, так и со стороны моря. Однако морские подразделения не являются слишком массовыми. Однако на суше сейчас расположено минимум 106 тысяч военнослужащих.

Дополнительно ведомство сообщает и о размещении российских военных на оккупированных территориях Донбасса — только за последнее время их количество увеличилось до 3 000.

Также увеличилось количество полетов российской разведки в опасной близости с украинской границей. Отмечается и расположение дополнительных ракетных комплексов "Искандер", которые способны направить снаряд дальностью 500-700 км.

Кроме того в Минобороны отмечают особую активность белорусских войск на северных границах Украины. Это связано с подготовкой к зимним совместным учениям России и Беларуси, однако украинцы предварительно оценивают такое поведение как вероятную угрозу для территориальной целостности страны.

Напомним, что украинская армия всячески укрепляет свои позиции на фоне тревожных сообщений об увеличении количества российских военных у восточных рубежей. На днях ВСУ получили новую поставку оружия от дружественной Великобритании. Теперь украинцы вооружены новейшими гранатометами, которые способны эффективно противостоять танкам противника. Однако их обещают использовать только в случае нападения армии РФ.

Также "Телеграф" писал, что в Кремле уже успели назвать любые заявления о своей агрессией "истерикой".