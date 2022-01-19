Россия дала официальный ответ по вторжению в Украину, обвинив "горячие головы" Киева: подробности

Слова американцев о вторжении в Украину российской армии в любой момент в РФ назвали истерикой

В ответ на резонансное заявление Вашингтона о том, что "Россия может атаковать Украину в любой момент" и готовить провокативные теракты на Донбассе, утром 19 января РФ выступила с ответом.

На сайте посольства России в США появилось опровержение, в котором слова американцев назвали "истерикой".

"Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право. Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное — не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", — вот так резко ответили россияне на информацию США, подтвержденную данными разведки, вновь пытаясь обвинить в провокациях украинцев.

Россия призвала США не поставлять ВСУ оружие, а также "повлиять на украинцев" — РФ снова обвинила в нас в саботаже Минских договоренностей, которые нарушает сама.

Напомним, что дестабилизация ситуации в Украине и вероятные провокации могут стать поводом для российского вторжения. Такое мнение высказал "Телеграфу" генерал-лейтенант Василий Богдан. Он считает, что несмотря на общий интерес в урегулировании ситуации и недопущении Третьей мировой, Кремль заинтересован в создании условий для вторжения под разными предлогами.

Также "Телеграф" писал, что зарубежные СМИ начали выдавать инсайдерскую информацию о якобы эвакуирующихся из Украины родственниках российских дипломатов. Только в начале января страну якобы успело покинуть около двух десятков российских граждан.

При этом в России фиксируются перемещения военной техники к украинским границам с самых дальних уголков страны — с мест дислокации в Сибири и других дальневосточных регионов. Впрочем, доезжают к пунктам назначения не все боевые машины: некоторые загораются на половине пути.