"Техника проявила себя с огоньком": в Крыму посреди дороги сгорел российский БТР (видео)

Боевая машина двигалась в сторону Керченского полуострова.

В оккупированном Крыму на трассе "Таврида" загорелся российски бронетранспортер БТР-82.

Как сообщает MASH, пожар возник неподалеку от села Ароматное.

БТР двигался в составе колоны в сторону Керченского полуострова, огонь оперативно потушили, но об ущербе не сообщается. Предварительно установлено, что боевая машина загорелась из-за неисправности проводки. Во время происшествия никто не пострадал.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Естественно подобное происшествие не смогло остаться без внимания пользователей сети.

"Новая российская техника, перегоняемая поближе к границе с Украиной себя проявила, что называется, с огоньком", — прокомментировал ситуацию блогер Александр Коваленко (Злой Одессит).

"Вот это действительно вата горит", — добавил военный аналитик Анатолий Штефан (Штирлиц).

Стоит отметить, что БТР-82 является модернизацией бронетранспортера БТР-80 и поступил на вооружение армии России лишь в 2013 году.

Как сообщалось ранее, в сети появилась информация о том, что Россия перебрасывает на запад установки "Искандер" с Дальнего Востока. При этом не исключено, что они будут перемещены к границам Украины в рамках подготовки к возможному вторжению.