Россия перебрасывает "Искандеры" в направлении Украины (видео)

На запад перебрасывается техника с Дальнего Востока.

Россия перебрасывает оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" из Восточного военного округа на запад. При этом не исключено, что они будут перемещены к границам Украины в рамках подготовки к возможному вторжению.

Об этом сообщается в материале группы расследователей Conflict Intelligence Team (CIT)

Отмечается, что 11 января в сети появилось видео снятое на Дальнем Востоке, на котором распознали установки "Искандер-М".

Спустя два дня, 13 января, те же машины попали в объектив уже в Свердловской области.

Расследователи уточняют, что им удалось найти информацию о том, что поезда перевозившие технику выдвинулись со станции Дивизионная в Улан-Удэ и со станции Биробиджан-2. Тем самым они предположили, что установки принадлежат 103-й и 107-й ракетным бригадам, входящих в состав 36-й и 35-й общевойсковых армий.

Отмечается, что в Минобороны РФ объяснили переброску войск "внезапной проверкой" боеготовности подразделений с выдвижением на удаленные полигоны.

Вместе с тем в CIT отмечают, что до учений "Восток-2022", о котором говорят в МО РФ, остается еще восемь месяцев. Там также напоминают, что переброска войск для вторжения в Украину в 2014 году тоже совершалась под прикрытием учений.

Кроме того, в комментариях под одним из видео есть косвенные упоминания о том, что указанные комплексы будут переброшены к границам Украины.

Как сообщалось ранее, в разведке США заявили, что имеют информацию о том, что Россия готовила провокации с применением взрывчатки на оккупированных территориях Донбасса, чтобы дискредитировать украинских военных и получить повод для вторжения.