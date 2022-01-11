Россия перебрасывает к границе с Украиной военные вертолеты: названа дата возможного вторжения

Близ Украины находится более 100 тысяч российских солдат, штурмовые истребители и прочая ударная военная техника

Невзирая на то, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно говорил о нежелании нашей страны вторгаться в полномасштабный военный конфликт с РФ и стремлении наладить мир на Донбассе, страна-агрессор начала перебрасывать свои военные вертолеты к украинским границам.

По информации американского СМИ The New York Times, которое ссылается на официальных лиц своей страны и разведку, все это говорит о том, что Кремль продолжает подготовку ко вторжению в Украину.

Вместе с тем, если не брать во внимание переброску авиатехники, общее стягивание российских войск замедлилось. Согласно данным разведки, сейчас близ Украины находится более 100 тысяч российских солдат, а также штурмовые истребители и прочая ударная военная техника.

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В США говорят, что возможная атака РФ может произойти в феврале и не ранее: дескать, ударят 20-градусные морозы, а по замерзшей земле технику перебрасывать якобы легче.

Кроме того, продолжает СМИ, над Украиной с 27 декабря летают американские самолеты Rivet Joint с радиоэлектронной прослушкой, что позволяет узнать команды свыше для командиров РФ на границе.

Напомним, на этой неделе состоится ряд переговоров между Россией и Советом НАТО (12 января в Брюсселе), а также консультации 14 января в Вене россиян и Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Суть – обсуждение выдвинутых Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности" (не продвижение Альянса на Восток, не вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и так далее). В свою очередь, Запад требует деэскалации на украино-российской границе, урегулирования конфликта на Донбассе.