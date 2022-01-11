Росія перекидає до кордону з Україною військові гелікоптери: названо дату можливого вторгнення

Поблизу України перебуває понад 100 тисяч російських солдатів, штурмові винищувачі та інша ударна військова техніка

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про небажання нашої країни вторгатися у повномасштабний військовий конфлікт із РФ та прагнення налагодити мир на Донбасі, країна-агресор почала перекидати свої військові гелікоптери до українських кордонів.

За інформацією американського ЗМІ The New York Times, яке посилається на офіційних осіб своєї країни та розвідку, все це говорить про те, що Кремль продовжує підготовку до вторгнення в Україну.

Водночас, якщо не брати до уваги перекидання авіатехніки, загальне стягування російських військ сповільнилося. За даними розвідки, зараз поблизу України перебуває понад 100 тисяч російських солдатів, а також штурмові винищувачі та інша ударна військова техніка.

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У США кажуть, що можлива атака РФ може статися в лютому і не раніше: мовляв, вдарять 20-градусні морози, а по замерзлій землі техніку нібито легше перекидати.

Крім того, продовжує ЗМІ, над Україною з 27 грудня літають американські літаки Rivet Joint з радіоелектронним прослуховуванням, що дозволяє дізнатися команди згори для командирів РФ на кордоні.

Нагадаємо, цього тижня відбудеться низка переговорів між Росією та Радою НАТО (12 січня у Брюсселі), а також консультації 14 січня у Відні росіян та Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Суть – обговорення висунутих Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки" (не просування Альянсу на Схід, не вступ до НАТО України, Грузії, Молдови тощо). У свою чергу Захід вимагає деескалації на українсько-російському кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі.