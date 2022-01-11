Рус

Росія перекидає до кордону з Україною військові гелікоптери: названо дату можливого вторгнення

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
769
Росіяни можуть активно перекидати техніку в мороз Новина оновлена 11 січня 2022, 13:28
Росіяни можуть активно перекидати техніку в мороз

Поблизу України перебуває понад 100 тисяч російських солдатів, штурмові винищувачі та інша ударна військова техніка

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про небажання нашої країни вторгатися у повномасштабний військовий конфлікт із РФ та прагнення налагодити мир на Донбасі, країна-агресор почала перекидати свої військові гелікоптери до українських кордонів.

За інформацією американського ЗМІ The New York Times, яке посилається на офіційних осіб своєї країни та розвідку, все це говорить про те, що Кремль продовжує підготовку до вторгнення в Україну.

Водночас, якщо не брати до уваги перекидання авіатехніки, загальне стягування російських військ сповільнилося. За даними розвідки, зараз поблизу України перебуває понад 100 тисяч російських солдатів, а також штурмові винищувачі та інша ударна військова техніка.

У США кажуть, що можлива атака РФ може статися в лютому і не раніше: мовляв, вдарять 20-градусні морози, а по замерзлій землі техніку нібито легше перекидати.

Крім того, продовжує ЗМІ, над Україною з 27 грудня літають американські літаки Rivet Joint з радіоелектронним прослуховуванням, що дозволяє дізнатися команди згори для командирів РФ на кордоні.

Нагадаємо, цього тижня відбудеться низка переговорів між Росією та Радою НАТО (12 січня у Брюсселі), а також консультації 14 січня у Відні росіян та Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Суть – обговорення висунутих Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки" (не просування Альянсу на Схід, не вступ до НАТО України, Грузії, Молдови тощо). У свою чергу Захід вимагає деескалації на українсько-російському кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теги:
#США #Росія #Вторгнення #агресія РФ
Казахстан — один із проявів імперських амбіцій президента РФ
Політика
Путін, як і Ленін, бачить Україну частиною свого Союзу, — генерал пояснив, чим для нас небезпечна ситуація в Казахстані
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Казахстан — один із проявів імперських амбіцій президента РФ
Путін, як і Ленін, бачить Україну частиною свого Союзу, — генерал пояснив, чим для нас небезпечна ситуація в Казахстані
Дата публікації
Категорія
В Україну йдуть міцні морози
На Україну насуваються 20-градусні морози: у яких регіонах різко похолодає (карта)
Дата публікації
Категорія
Росіяни можуть активно перекидати техніку в мороз
Росія перекидає до кордону з Україною військові гелікоптери: названо дату можливого вторгнення
Дата публікації
Категорія
Зустріч лідера України та радників з Німеччини та Франції
"Настав час домовлятися": Зеленський зробив гучну заяву про війну на Донбасі
Дата публікації
Категорія
У наступні два місяці долар може зрости до 28,5 грн
Долар по 28,5: експерти розповіли, що буде з курсом валют найближчим часом