Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса спеціально для "Телеграфу":

Цього тижня відбудеться низка переговорів між представниками РФ та США (10 січня у Женеві), Росією та Радою НАТО (12 січня у Брюсселі), а також консультації 14 січня у Відні росіян та Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) .

Суть – обговорення висунутих Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки" (не просування Альянсу на схід, не вступ до НАТО України, Грузії, Молдови тощо).

У свою чергу Захід вимагає деескалації на українсько-російському кордоні, врегулювання конфлікту на Донбасі.

Я думаю, про перспективи переговорів говорити поки що рано. США намагатимуться ув’язати питання "гарантій безпеки" у Європі з питанням "стратегічної стабільності", про яке говорить президент Джо Байден. Росія ж має намір їх розвести, щоб обговорювати Європу та Україну окремо від питань роззброєння та ядерного нерозповсюдження.

На жаль, Україна – слабкий гравець на світовій арені, і, відповідно, не може претендувати на рівноправну участь у подібних переговорах. Ми можемо лише сформулювати свою думку і донести наші інтереси, а чи враховуватимуться вони – невідомо. Можливо, але не повною мірою і не так, як хочеться.

До того ж переговори росіян і американців у Женеві – не тільки про Україну, а про цілу низку питань, у яких ми не маємо впливу чи ваги.