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Россия хочет обсуждать Европу и Украину отдельно от вопросов разоружения и ядерного нераспространения - Илия Куса

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Илия Куса Илия Куса
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В Женеве стартовали переговоры США и России Новость обновлена 10 января 2022, 18:46
В Женеве стартовали переговоры США и России

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса:

На этой неделе состоится ряд переговоров между представителями РФ и США (10 января в Женеве), Россией и Советом НАТО (12 января в Брюсселе), а также консультации 14 января в Вене россиян и Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Суть – обсуждение выдвинутых Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности" (не продвижение Альянса на Восток, не вступление в НАТО Украины, Грузии, Молдовы и так далее).

В свою очередь, Запад требует деэскалации на украино-российской границе, урегулирования конфликта на Донбассе.

Я думаю, о перспективах переговоров говорить пока рано. США будут пытаться увязать вопрос "гарантий безопасности" в Европе с вопросом "стратегической стабильности", о котором говорит президент Джо Байден. Россия же намеревается их развести, дабы обсуждать Европу и Украину отдельно от вопросов разоружения и ядерного нераспространения.

К сожалению, Украина – слабый игрок на мировой арене, и соответственно, не может претендовать на равноправное участие в подобного рода переговорах. Мы можем лишь сформулировать своё мнение и донести наши интересы, а будут ли они учитываться – неизвестно. Возможно, но не в полной мере и не так, как нам хочется.

К тому же, переговоры россиян и американцев в Женеве – не только лишь об Украине, а о целом ряде вопросов, в котором мы не имеем влияния или веса.

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Теги:
#США #Россия #Переговоры #Женева #Илия Куса
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