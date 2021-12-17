"Росія запропонувала приниження НАТО": журналіст оцінив умови, висунуті Кремлем Заходу

Росія висунула країнам Заходу жорсткі вимоги щодо України.

Росія передала США та НАТО проєкти договорів про "гарантії безпеки", в яких йдеться про вимоги щодо нерозширення Альянсу на територію країн колишнього СРСР, а також виведення своїх військ з країн Балтії.

Повний текст документу було оприлюднено на сторінці МЗС Росії у Фейсбуку.

Журналіст Павло Шуклінов оцінив російські пропозиції та назвав їх авторів "божевільними".

"Росія не запропонувала жодного конструктиву. Не взяла на себе жодних зобов’язань. Натомість запропонувала країнам НАТО приниження", — написав він.

Про що йдеться у документах

У тексті зазначено, що Росія виступає проти розширення НАТО та забороняє приймати до свого складу нових членів. Насамперед це стосується України, але йдеться і про "інші держави".

Крім того, Росія домагається заборони розміщення військ Альянсу на території країн, які приєдналися до НАТО після 1997 року, що передбачає виведення військових контингентів США, Британії та інших країн, наприклад, з Латвії, Литви та Естонії. Варто врахувати, що після цієї дати до НАТО приєдналися 14 країн.

У договорах зазначено, що якщо Альянс має намір розмістити у цих країнах свої війська, це має бути обов’язково узгоджено з Кремлем.

Цими документами Росія також хоче заборонити Україні проводити великі військові навчання з НАТО, а формат іншої співпраці має погоджуватися з Москвою.

Крім того, у Кремлі хочуть заборонити розміщення в країнах Альянсу ракети, здатні досягти території Росії, тобто прибрати їх, наприклад, із Польщі.

До США також є низка вимог, серед яких заборона на розміщення військових баз у країнах колишнього СРСР, а також заборона на будь-яке військове співробітництво з ними.

Крім того, Кремль хоче, щоб США вивезли свою ядерну зброю з Європейського континенту і взагалі забороняє Вашингтону розміщувати її десь окрім своїх національних територій.

Водночас заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ці документи не є "ультиматумом Заходу", але заявив про те, що Європі та США не можна "недооцінювати серйозність попередження".

У США ж заявили, що бачили документи та мають намір обговорити їх із країнами Європи.

"Без наших європейських союзників та партнерів не буде переговорів щодо європейської безпеки", — розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Водночас у НАТО вже наголошували, що майбутнє України в Альянсі залежить лише від думки країн-учасниць, а не Кремля.

Як повідомлялося раніше, напруга у світі посилилася після початку нарощування російського військового контингенту на кордоні України. Через це у спецслужбах України та країн Заходу виникло побоювання про те, що Росія розпочала підготовку до повномасштабного вторгнення.

Нині на кордоні з Україною розташовано близько 94 тисяч російських військовослужбовців, проте незабаром їх чисельність може зрости до 175 тисяч.