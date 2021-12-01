"Це нам вирішувати": генсек НАТО жорстко відповів на слова Росії щодо "сфери впливу" на Україну

У НАТО не визнають "сфери впливу" Росії.

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) не сприймають думки про те, що Росія або інша країна може мати сферу інтересів.

Про це розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу перед представниками ЗМІ у Ризі, передає ТАСС.

Столтенбергу поставили питання про те, чи не призведе ухвалення України до НАТО до нового витку напруженості в Європі та чи не буде сприйняте це Росією як вторгнення у свою сферу інтересів.

"Саме формулювання питання відображає тезу, яка повинна викликати нашу настороженість і яка неприйнятна. Це теза, що Росія має сферу інтересів", — сказав він.

За його словами, це прийняття цієї тези може свідчити про визнання за Росією права втручатися у внутрішні справи сусідніх країн і накладати обмеження на рішення, які вони приймають.

Він нагадав, що Україна є незалежною державою із визнаними іншими країнами, включаючи Росію, кордонами.

За словами Столтенберга, у 2008 році на саміті у Бухаресті було оголошено, що Україна згодом зможе стати членом Альянсу, але останнє слово все одно залишатиметься за країнами НАТО.

"Але це, звичайно, нам, країнам НАТО вирішувати, коли вона буде готова до членства і відповідатиме стандартам альянсу", — сказав він.

Однак Росія у цьому питанні права голосу чи вето не має, нагадав він.

Водночас він нагадав, що принципи колективної безпеки Альянсу поширюються лише на членів НАТО, але країни-партнери, як Україна, можуть розраховувати на підтримку.

Йдеться про економічні, фінансові та політичні інструменти впливу.

Як повідомлялося раніше, глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що його країна готова застосувати безпрецедентні санкції проти Росії у разі початку нової військової агресії проти України.