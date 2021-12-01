"Это нам решать": генсек НАТО жестко ответил на слова России о "сфере влияния" на Украину

В НАТО не признают "сферу влияния" России.

В Североатлантическом альянсе (НАТО) не приемлют мысли о том, что у России или другой страны может быть сфера интересов.

Об этом рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг во время выступления перед представителями СМИ в Риге, передает ТАСС.

Столтенбергу задали вопрос о том, не приведет ли принятие Украины в НАТО к новому витку напряженности в Европе и не будет ли это воспринято Россией как вторжение в свою сферу интересов.

"Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов", — сказал он.

По его словам, этот принятие этого тезиса может свидетельствовать о признании за Россией права вмешиваться во внутренние дела соседних стран и накладывать ограничения на принимаемые ними решения.

Он напомнил, что Украина является независимым государством с признанными другими странами, включая Россию, границами.

По словам Столтенберга, в 2008 году на саммите в Бухаресте было объявлено, что Украина со временем сможет стать членом Альянса, но последнее слово все равно останется за странами НАТО.

"Но это, конечно, нам, странам НАТО решать, когда она будет готова к членству и будет соответствовать стандартам альянса", — сказал он.

Однако Россия в этом вопросе права голоса или вето не имеет, напомнил он.

Вместе с тем он напомнил, что принципы коллективной безопасности Альянса распространяются лишь на членов НАТО, но страны-партнеры, вроде Украины, могут рассчитывать на поддержку.

Речь идет об экономических, финансовых и политических инструментах влияния.

Как сообщалось ранее, глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его страна готова применить беспрецедентные санкции против России, в случае начала новой военной агрессии против Украины.