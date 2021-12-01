США угрожают России жесткими беспрецедентными мерами в случае агрессии против Украины: подробности

Россия может заплатить высокую цену при условии дальнейшей агрессии в сторону Украины

В Вашингтоне предупредили Россию о применении жестких экономических санкций при условии проявлений потенциальной агрессии в отношении Украины.

Об этом в среду, 1 декабря, во время состоявшейся в Риге встречи Североатлантического совета заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, —пишет Европейская правда.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты сильно обеспокоены после объявления информации о возможных планах Российской Федерации, касаемо Украины, поэтому теперь в Америке готовятся к развитию любого сценария.

Он отметил, что США долгое время общаются об этом как с самим главой российского государства Владимиром Путиным, так и с другими союзниками для решения этого вопроса.

Госсекретарь отмечает, что Вашингтон будет реагировать решительно и будет применять против России ряд значимых экономических мер, от которых ранее воздерживался. При этом Украину призывают соблюдать спокойствие и сдержанность, ведь Россия обезопасила свои действия, прописав в методиках заявления по поводу провокаций для обоснования своих действий.

"Мы можем заставить Россию заплатить высокую цену при условии проявления дальнейшей гресии против Украины, и НАТО готово усилить свою оборону на восточном фланге", — добавил Блинкен.

Напомним также, как Совет ЕС принял продление персональных санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины. Речь идет об ограничениях на поездки в Европу для 177 россиян и 48 юрлиц, а также замораживание их активов.