Итоги дня 10 сентября: санкции ЕС против России, Covid Разумкова, старт учений "Запада-2021"

Вечерний дайджест главных событий 10 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине 10 сентября

В Украине количество больных коронавирусом на 10 сентября продолжает превышать 3,5 тысячи — за сутки зафиксировали 3615 новых случаев. Среди заболевших — 348 детей. Госпитализированы 1056 человек. Лидером по заболеваемости остается столица.

Среди заболевших за пятницу 10 сентября — глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, подхвативший коронавирус во второй раз.

Начались учения "Запад-2021"

Учения РФ и Беларуси стартовали 10 сентября

На территории соседних с Украиной государств начались масштабные военно-оборонительные учения "Запад — 2021". Около 200 тысяч военных России и Беларуси примут в них участие. Подобные учения проводят раз в четыре года. Эксперты оценили учения как демонстрацию силы со стороны РФ.

Санкции ЕС против России

Совет ЕС постановил продлить санкции, введенные против РФ еще 7 лет назад

Евросоюз на полгода продлил санкции против 117 граждан России. Они будут действовать до 15 марта 2022 года. Под санкции попали также 48 юридических лиц. Из-за Крыма ЕС впервые ввел санкции в 2014. Их действие обновляется каждое полугодие. Также в Европейском союзе подчеркнули, что не признают и осуждают аннексию полуострова и есть необходимость контролировать соблюдение прав человека в Крыму.

Словесная перепалка Зеленского с Кремлем о войне

Зеленский открыто рассказал, что думает о полномасштабной войне с Россией

Во время форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) президент Украины Владимир Зеленский сказал, что между Украиной и Россией возможна полномасштабная война. Но Зеленский считает, что подобное развитие событий будет ошибкой со стороны РФ, при этом риск войны зависит от президента России Владимира Путина.

Россияне на заявление отреагировали быстро — заявили, что война возможна в случае "провокации" со стороны Киева и Россия ее якобы не желает. Отметился в этой теме и спикер Путина — Дмитрий Песков. Он назвал слова Зеленского "апокалиптичными".

Порошенко и Коломойский выпали из рейтинга топ-5 богачей

Самые богатые люди Украины 2021

Лидером рейтинга богатейших украинцев остался Ринат Ахметов. А вот Петр Порошенко и Игорь Коломойский опустились в перечне на седьмую и шестую позицию соответственно. В пятерке, кроме Ахметова, Вадим Новинский, Виктор Пинчук, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов.