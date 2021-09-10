Не признаем и осуждаем: ЕС в ООН выступил против оккупации Крыма Россией
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 2
Представители ЕС отметили необходимость активизации мирных переговоров с Россией.
В Европейском Союзе заявили о поддержке Украины и осуждении оккупации Россией Крыма, что может иметь негативные последствия для международного правопорядка и безопасности.
Об этом сообщает "Укринформ" на основе заявлений представителей европейских стран.
Об отношении к оккупации Россией украинских территорий заявила постпред Словении Анита Пипа во время заседания Генассамблеи ООН. Сделала она это перед голосованием за сохранение в повестке дня сессии пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".
По ее словам, все страны ЕС поддерживают независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.
"Мы вновь заявляем, что не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией, что является нарушением международного права", — сообщает постпред Словении.
Также в заявлении представителей Евросоюза говорится, что они призывают к соблюдению международно признанных стандартов в области прав человека на оккупированной Россией территории Крымского полуострова. Они подчеркнули, что есть необходимость предоставления международным наблюдателям "полного, свободного и беспрепятственного доступа" для контроля за соблюдением прав человека в АР.
Также в Евросоюзе заявили, что необходимо активизировать мирные переговоры с Россией для урегулирования конфликта. Кроме того, европейские представители подчеркнули именно ответственность Российской Федерации в этом случае.
Страны ЕС и европейские государства в своем заявлении отметили, что поддерживают сохранение пункта, который касается оккупированных территорий Украины.
Ранее "Телеграф" сообщал, что гражданину РФ запретили 3 года въезжать в Украину за посещение Крыма в 2017 году.
Напоминаем, что российские силовики продолжают давление на представителей крымскотатарского народа на оккупированном полуострове.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-