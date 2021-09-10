Совет ЕС принял решение насчет санкций для 177 россиян из-за украинского Крыма
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Санкции Евросоюза против некоторых граждан России продлили еще на полгода — до 15 марта 2022 года
В Совете ЕС, где на днях поддержали территориальную целостность Украины в разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным, 10 сентября утвердили продолжение персональных санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины.
Как передает пресс-служба Совета ЕС, они решили продлить санкции против тех, кто ответственен "за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
Таким образом, санкции ЕС против России продлили еще на полгода — до 15 марта 2022 года. Речь, прежде всего, идет об ограничениях на поездки в Европу для 177 россиян и 48 юрлиц и замораживании их активов.
Отметим, что на такой шаг ЕС впервые пошел в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, и теперь продляет санкции каждые полгода.
Напомним, что, невзирая на то, что никто в мире не признает Крым российским, самопровозглашенные власти решили развивать там яхтенный туризм и заявили о строительстве нового современного города.
Ранее мы сообщали, что в Европейском Союзе заявили о поддержке Украины и осуждении оккупации Россией Крыма, что может иметь негативные последствия для международного правопорядка и безопасности.
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